Atlas Weekend 2021: повний фотозвіт з фестивалю

Atlas Weekend 2021, найбільший музичний фестиваль Східної Європи, добіг кінця! Проходив він, традиційно, в Києві на ВДНГ – з 5 по 11 липня. Насолодитися виступами улюблених артистів та провести час з близькими на свіжому повітрі щодня приходили тисячі й тисячі людей. І всі вони залишилися у захваті від івенту, адже команда Atlas Weekend 2021 зробила практично неможливе. Вона подарувала фестивальникам атмосферу свободи! Незважаючи на світову пандемію COVID-19 і жорсткі обмеження, пов’язані з нею

Цього року організатори Atlas Weekend 2021 при розробці програми сфокусувалися на українських артистах і артистах ближнього зарубіжжя. І хоча побачити виступи всесвітньо відомих зірок гостям не пощастило, фестиваль пройшов яскраво та неймовірно запально. Атмосферу Atlas Weekend 2021 нікому не забути!

Atlas Weekend 2021. Як це було. Люди (ФОТО)

Не вірите? Дивіться самі! Повний фотозвіт з фестивалю Atlas Weekend 2021 – нижче:

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