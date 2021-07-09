Антитіла – Маскарад: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Гурт АНТИТІЛА влаштував зомбі-апокаліпсис на Київському морі, щоб презентувати новий сингл та відеокліп «Маскарад». Це друга прем‘єра після нашумілого кліпу «Кіно». І ще одна пісня майбутнього альбому, реліз якого запланований на січень-лютий 2022 року.

АНТИТІЛА люблять вражати масштабами. І «Маскарад» – не виняток. Більше п‘ятисот людей в кадрі в образах зомбі, сотні костюмів, кілограми гриму та професійні танці. У головних ролях: Тарас Тополя, музиканти гурту Антитіла та народний артист України Назар Задніпровський.

Продюсування зйомок тривало лише один тиждень. За цей час були підібрані актори, локація, створені костюми, образи, зібрана знімальна команда. Підготовка самої локації тривала добу. Знімальний процес зайняв 23 години, а частина команди та акторів провели 2 доби без сну. На знімальному майданчику, в більшості, працювала та ж сама команда, що і над кліпом «Кіно», який продовжує набирати мільйони переглядів на Youtube і ротуватися на радіостанціях по всій країні.

Серед головних героїв кліпу в образах зомбі і народний артист України Назар Задніпровський, який також є щирим прихильником творчості гурту.

Команда Антитіл втілила черговий масштабний проект. Можливо, з новим українським рекордом з одночасної кількості акторів у кадрі музичного відео. Після невеликої карантинної паузи, під час якої ми майже завершили студійну роботу над новим альбомом, ми представляємо нову пісню та новий відеокліп. Над цим релізом працювало більше п’ятдесяти людей, а в зйомках кліпу взяли участь більше семисот наших друзів, фанів та професійних акторів.

«Маскарад »- фарс, іронія на самих себе і на те, що коїться навколо нас. У артиста є прекрасна можливість говорити з людьми метафорами і образами, передавати важливий смисл на чуттєвому рівні, на рівні емоцій. Ця пісня саме така. Вона танцювальна, легка, приспів запам’ятовується з першого разу. Проте, як завжди у Антитіл, не позбавлена змісту.

– Я переконаний, що вона стане окрасою літнього сезону. Україна буде підспівувати. В нашій звичній манері, через танцювальну пісню ми хочемо розкрити певні смисли та ідеї. Натякнути, що люди, часто навіть не усвідомлюючи цього, стають в чомусь схожі на зомбі. На когось занадто сильно впливають спотворені новини та дезінформація, і він чи вона починають говорити чужими фразами і жити чужими ідеями, не аналізуючи все власними мізками. Хтось у полоні своїх стереотипів не хоче приймати в життя нові ідеї та тверезі думки. А комусь просто зручно плисти за течією, не задумуючись про наслідки, – говорить Тарас Тополя.

Для участі у масових сценах була задіяна велика кількість прихильників групи, друзів, знайомих та акторів, вже відомих загалу після кліпу «Кіно». Люди їхали з різних куточків України, відгукнувшись на заклик гурту. Актор Назар Задніпровський спеціально змінював свій знімальний графік заради участі в кліпі.

Артисти діляться, що дуже довго обирали трек для релізу. Після чисельних обговорень у студії, чатах та на гастролях було прийнято рішення на користь пісні «Маскарад». Бо в ній є все те, що важливо сказати і заспівати людям саме сьогодні.

Нагадаємо, у гурту Антитіла триває стадіонний тур «Hello!». Попри карантинні обмеження, за останній рік команді вдалося зіграти більш, ніж півсотні концертів по всій Україні: тисячні зали, літні театри великих міст, будинки культури у районних центрах. У більшості випадків для цього потрібно було робити по два виступи в один вечір через велику кількість охочих потрапити на концерт. У всіх містах артисти встановлювали зменшену версію стадіонної сцени, але незмінними залишалися звук і світло світового рівня та атмосфера, притаманна лише Антитілам.

Читай також:

Новини тижня: камінг-аут MELOVINа, поцілунок Потапа з Позитивом і перша оголена зйомка Єфросініної

Оля Полякова – «Взрослая девочка»: дивимося новий кліп!