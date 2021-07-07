Як швидко схуднути перед відпусткою: лайфхак від Ольги Цибульської

Співачка схудла на 15 кг і поділилася секретами краси в спеку

Поки на карантині одні зірки роз’їдалися, Ольга Цибульська, навпаки, взялася за себе. Після численних локдаунів вона приголомшила зовнішнім виглядом. За рік їй вдалося скинути 15 кг. Тепер вона не соромиться своєї фігури, але якщо раптом влітку набере кілька зайвих кіло, знає, як швидко відновити форму до відпустки. Своїм секретом схуднення зірка поділилася з Новим каналом на зйомках «Хто зверху?»

– Хороший стимул – це купити купальник, в який ти трошки не влізаєш. І дати собі тиждень, щоб активізуватися у схудненні, – усміхається співачка. – Можна влаштувати розвантажувальні дні на монопродуктах. Мої улюблені – банани та кефір. За день з’їдаєш три банани й випиваєш літр кефіру. У проміжках п’єш воду. А після 19:00 нічого не їси і не п’єш. Тільки врахуйте, це харчування не на тиждень, а на день або два. За допомогою розвантажувальних днів можна за тиждень схуднути на два кіло.

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Є в зірки й лайфхак, як у літню спеку підтримувати шкіру здоровою.

– Влітку за нею дуже складно доглядати, – зізнається Ольга. – Наприклад, я провела сім годин у мейкапі під софітами на зйомках «Хто зверху?» Після такого навантаження для обличчя не фарбуюся до наступної зйомки. Даю шкірі відпочити. Обов’язково ходжу раз на тиждень на масаж обличчя і максимально використовую креми з SPF-захистом. Коли тобі 20 років, ти думаєш, як би класно засмагнути. Коли тобі 35, ти думаєш, як би сховатися від сонця, аби молодість тривала довше.

Заради чого Ользі Цибульській довелося провести багато годин у щільному гримі, Новий канал покаже цієї осені. Дивіться програму «Хто зверху?» всією сім’єю!