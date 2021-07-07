Демі Роуз показала, як займається спортом повністю оголеною (ФОТО)

Селебріті розірвала мережу новими пікантними знімками

Популярна британська модель Демі Роуз, яка відома своїми пишними формами, опублікувала чергові сексуальні фото себе оголеною. Знімки з’явилися в Instagram зірки.

Цього разу Демі Роуз продемонструвала, як займається спортом на свіжому повітрі повністю оголена, але не забувши про кросівки. На еротичних фото зірка показала свої пишні сідниці та груди, які прикрила руками. Таким формам може позаздрити кожна дівчина.

Це один з тих випадків, коли краще один раз побачити, ніж сто разів описувати. Тому дивіться самі!

Фото: Getty Images

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