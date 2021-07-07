8 липня, четвер – мабуть, один самих довгоочікуваний днів Atlas Weekend! Весь багато фанів фестивалю добре пам’ятають, як запалювали під Вєрку Сердючку в 2017 році, і з нетерпінням готуються до нового шоу зірки! Але не тільки Вєрка Сердючка качатиме Atlas Weekend 8 липня, розклад четвертого фестивального дня дуже насичене! Ми підготували для вас повний розклад Atlas Weekend 2 021 на 8 липня для всіх сцен з часом, щоб ви все встигли!

Atlas Weekend 2021. Розклад 8 липня

Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад Main Stage

16:45 – KHAYAT

18:00 – KAZKA

19:45 – ВАЛЕРІЙ МЕЛАДЗЕ

21:45 – VERKA SERDUCHKA

Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад West Stage

15:30 – КАТЯ ВАНДІНА

16:30 – OFLIYAN

17:45 – BAHROMA

19:15 – TVORCHI

21:30 – BRAINSTORM

Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад East Stage

15:30 – CROSSCHAINS

17:15 – MEGAMASS

18:30 – SPACE OF VARIATIONS

20:15 – WILDWAYS

22:00 – ПОРНОФІЛЬМИ

Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад North Stage

15:00 – GORIM!

16:00 – ДАО ПАРК

17:15 – DAKOOKA

18:45 – SUNSAY

20:45 – SHORTPARIS

Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад Garden Stage

14:30 – AMADRAMMA

15:30 – WARM ROLLER

16:30 – THE LUMB

17:30 – INCIPIENCE B2B B.KIND

19:30 – STRICTLY

20:45 – NAUM

22:00 – DUB HEAD

Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад Electronic Stage

15:00 – WEIZMAN

17:00 – DINO LENNY

19:00 – SHALL OCIN

20:40 – ARTBAT

Фото: Ілля Колотій

Читай також:

Потап і Позитив поцілувалися під час виступу на Atlas Weekend (ВІДЕО)

Atlas Weekend 2021: повний розклад на всі дні фестивалю