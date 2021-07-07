Atlas Weekend: Повний розклад на 8 липня. Хедлайнери, подробиці та умови входу
8 липня, четвер – мабуть, один самих довгоочікуваний днів Atlas Weekend! Весь багато фанів фестивалю добре пам’ятають, як запалювали під Вєрку Сердючку в 2017 році, і з нетерпінням готуються до нового шоу зірки! Але не тільки Вєрка Сердючка качатиме Atlas Weekend 8 липня, розклад четвертого фестивального дня дуже насичене! Ми підготували для вас повний розклад Atlas Weekend 2 021 на 8 липня для всіх сцен з часом, щоб ви все встигли!
Atlas Weekend 2021. Розклад 8 липня
Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад Main Stage
16:45 – KHAYAT
18:00 – KAZKA
19:45 – ВАЛЕРІЙ МЕЛАДЗЕ
21:45 – VERKA SERDUCHKA
Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад West Stage
15:30 – КАТЯ ВАНДІНА
16:30 – OFLIYAN
17:45 – BAHROMA
19:15 – TVORCHI
21:30 – BRAINSTORM
Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад East Stage
15:30 – CROSSCHAINS
17:15 – MEGAMASS
18:30 – SPACE OF VARIATIONS
20:15 – WILDWAYS
22:00 – ПОРНОФІЛЬМИ
Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад North Stage
15:00 – GORIM!
16:00 – ДАО ПАРК
17:15 – DAKOOKA
18:45 – SUNSAY
20:45 – SHORTPARIS
Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад Garden Stage
14:30 – AMADRAMMA
15:30 – WARM ROLLER
16:30 – THE LUMB
17:30 – INCIPIENCE B2B B.KIND
19:30 – STRICTLY
20:45 – NAUM
22:00 – DUB HEAD
Atlas Weekend 2021. 8 липня. Розклад Electronic Stage
15:00 – WEIZMAN
17:00 – DINO LENNY
19:00 – SHALL OCIN
20:40 – ARTBAT
Фото: Ілля Колотій
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