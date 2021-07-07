Андре Тан розповів про борг у 36 мільйонів

Український дизайнер зізнався, як пандемія коронавірусу вдарила по його бізнесу

Модельєр Андре Тан став героєм авторського YouTube-проекту Маші Єфросініної «Экзамен на откровенность». Під час відвертої розмови з ведучою, яка нещодавно потрапила в ТОП-100 найвпливовіших людей України, дизайнер розповів, як пандемія коронавірусу та жорсткий локдаун вплинули на його бізнес і, відповідно, прибутки.

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Так, Андре Тан зізнався, що буквально за три місяці вліз у величезні борги через вимушену зупинку всіх підприємств. За словами модельєра, сума його заборгованості дійшла позначки 36 мільйонів гривень.

– Коли настала пандемія, три місяці були закриті всі магазини, а комунальні послуги та оренду потрібно оплачувати – це величезні гроші, – поділився Андре Тан. – Плюс до всього, команда, яку ти збирав роками, як перлове намисто розсипається, тому що ти їм не платиш, бо тобі нема з чого платити. Фабрики працюють, все шиє, а прибутку немає. Мало того, ти не розумієш, чи будуть люди купувати одяг, і що взагалі захочуть люди після того, як вони просиділи більше трьох місяців будинку. Я взагалі не розумів, що робити. В якийсь момент я взагалі перестав розуміти, хто я, і що я, і навіщо я. Я всерйоз думав, чим займатимуся. Була думка, у мене прекрасний смак, буду фотографувати. Люди завжди хочуть фотографуватися. Або в крайньому випадку, буду інтер’єрним дизайнером. Я відправив всіх співробітників у неоплачувану відпустку. Спочатку я думав, що це на два тижні, і ми вийдемо знову, а потім карантин продовжили на ще два тижні, і ще, а потім все зрозуміли, що це надовго. Банкрутство – це коли ти не можеш виплатити за своїми боргами, коли ти повинен фабрикам, партнерам і банкам, але ти не можеш покрити свої борги.

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