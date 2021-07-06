Atlas Weekend 2021 цього року особливо радує. Мабуть, організатори так само як і ми, після тривалого карантину так скучили за фестивалем, що вирішили порадувати сюрпризом. У цьому році на Атлас Вікенд можна потрапити безкоштовно! Перші два дні фестивалю – 5 і 6 липня – будуть дуже гарячими і з вільним входом. Розклад фестивалю Atlas Weekend 2021 на безкоштовні дні дивись за посиланням.

Нагадаємо, в 2020 році фестиваль не відбувся взагалі. А в 2018 і 2019 році безкоштовний день був всього один. Але в цей раз повеселитися після довгої перерви зможуть всі бажаючі і абсолютно безкоштовно, потрібно лише заповнити форму реєстрації на офіційному сайті фестивалю!

5 і 6 липня на сценах Atlas Weekend 2021 можна буде побачити дуже багато талановитих українських виконавців. Наприклад, обидва дня ви зможете послухати: DANTES, ALEKSEEV, ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ, DOROFEEVA, MÉLOVIN, NK, СКАЙ, MOZGI, ТІНА КАРОЛЬ, СЕРГІЙ БАБКІН, ДРУГА РІКА, CONSTANTIN і та багатьох інших улюблених українських артистів.

Ну що ж, не скористатися таким шансом безкоштовного відвідування найгучнішого музичного фестивалю було б великою помилкою, тому сподіваємося ти вже вибираєш, що вдягти на Atlas Weekend 2021!

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