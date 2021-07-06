Оля Полякова – Взрослая девочка: прем'єра кліпу не за горами! (ФОТО)

Співачка Оля Полякова показала знімальний процес нового кліпу «Взрослая девочка» і розкрила ім’я головної героїні

Оля Полякова продовжує інтригувати громадськість перед довгоочікуваною прем’єрою нової пісні «Взрослая девочка», яка відбудеться 9 липня. Сьогодні стало відомо, що головну роль в кліпі на цю композицію зіграє актриса Інна Приходько, яку українські глядачі знають по комедійній трилогії «Скажені весілля». За словами дівчини, пропозиція знятися у кліпі Олі Полякової надійшла спонтанно та несподівано. Її запросили ввечері, буквально напередодні зйомок – і вона відразу погодилася.

– Коли суперзірка рівня Олі Полякової запрошує знятися у її кліпі, та ще й у головній ролі – як тут відмовити? Тим більше, мені подобаються всі її відео – такі яскраві, веселі й незвичайні. Так що я довго не думала, – поділилася актриса.

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Незважаючи на солідний бекграунд у кіно, серіалах і телешоу, для Інни Приходько це був перший досвід участі в зйомках музичного відео. Але на майданчику панувала настільки тепла та дружня атмосфера, що сам процес пройшов досить легко.

– Я трохи переживала, коли ми з Олею вперше взаємодіяли в кадрі. Але нам дуже швидко вдалося спрацюватися, – зізналася актриса. – Далі ми вже разом жартували, генерували геги, підхоплювали ідеї одна одної – пішов контакт. Зйомка була тривалою, оскільки сам кліп технічно виявився дуже складним. Але завдяки коннекту в нас з Олею з’явилося друге дихання: і ми були готові продовжувати ще і ще.

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Інна Приходько також розповіла, що окремою радістю на зйомках, крім знайомства з Полякової, була робота з режисером кліпу – Любомиром Левицьким. Інна відмітила колосальний професіоналізм Левицького. Режисер, за її словами, перетворив роботу з вкрай складною технологією «motion control» в легкий і зрозумілий для всіх процес. Вперше цю технологію застосували під час зйомок кіноепопеї «Зоряні війни», а сьогодні її в основному використовують у гостросюжетних action-фільмах.

Сюжет відео актриса не розкрила, але натякнула, чого очікувати глядачам:

– Ви побачите веселу, легку, а головне – повчальну історію. У ній дуже багато дівчат впізнають себе, адже хоча б раз, але кожна з них була в ситуації, зображеній у кліпі. Кліп – про «дорослих дівчаток», якими ми залишаємося незалежно від віку.

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