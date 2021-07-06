Atlas Weekend: Повний розклад на 6 липня. Хедлайнери, подробиці та умови входу
Atlas Weekend стартував 5 липня і стартував бурхливо! Українські артисти виклалися в перший день фестивалю на повну, а Melovin зробив несподіваний камінг-аут, поцілувавшись на сцені з хлопцем і дівчиною. Які ж сюрпризи виконавці готують на другий безкоштовний день Atlas Weekend 2021 6 липня? Дізнаємося зовсім скоро! А поки зберігайте повний розклад безкоштовного дня 6 липня на Atlas Weekend і плануйте свій фестивальний вівторок уже зараз!
Atlas Weekend 2021. Розклад 6 липня
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад Main Stage
15:07 – DSIDE BAND
15:12 – DEA
15:18 – KARTA SVITU
15:29 – TAMERLANALENA
15:41 – Міла Нітіч
15:52 – GENA VITER
16:02 – MARIETTA
16:12 – СЕРГІЙ МИРОНЕНКО
16:24 – АННА ТРІНЧЕР
16:35 – СОЛОХА
16:46 – МЯТА
17:00 – МИХАЙЛО ПОПЛАВСЬКИЙ
17:14 – ALYOSHA
17:30 – ALEKSEEV
17:50 – TARABAROVA
18:07 – DANTES
18:22 – ZLATA OGNEVICH
18:39 – ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ
18:57 – NIKITA LOMAKIN
19:13 – ОЛЯ ЦИБУЛЬСЬКА
19:31 – LIDA LEE
19:46 – MÉLOVIN
20:09 – ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА
20:27 – DOROFEEVA
21:00 – NK
21:33 – MOZGI
22:15 – ТІНА КАРОЛЬ
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад West Stage
15:15 – TELEPORT
16:15 – INGRET
17:30 – СКРЯБІН & ЮРКЕШ
19.00 – СКАЙ
20:45 – СЕРГІЙ БАБКІН
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад East Stage
15:45 – VS
16:45 – KOSMOPOLIS
18:00 – KOZAK SYSTEM
19:45 – ДРУГА РІКА
22:00 – Трансляція футболу
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад North Stage
15:00 – TIM BOZHKOV
16:00 – INCIPIENCE B2B B.KIND
17:00 – DESIRE
18:00 – MALYAR
19.00 – HEYEM & GROOZIN
20:30 – STAGE ROCKERS
22:00 – PROBASS
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад Garden Stage
14:30 – RHOBODUB
16:00 – GHETTO GHETTO
18:00 – ROMMEDAHL
20:00 – ANTON BYKOV
21:30 – DJ GALA
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад Electronic Stage
15:45 – OCRAN
17:00 – MAMA13
18:30 – тонкий
20:00 – ЮЮ
21:30 – CONSTANTINE
Нагадуємо, щоб отримати безкоштовний вхід на Atlas Weekend 6 липня, потрібно зареєструватися на офіційному сайті фесту і отримати свій квиток!
Повний розклад всіх днів фестивалю Atlas Weekend 5 – 11 липень читайте за посиланням.
Фото: Ілля Колотій
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