Макс Барських: досьє на зірку (біографія, особисте життя, цікаві факти)

Макс Барських

Кар’єра: співак, актор

Дата народження: 8 березня 1990 року

Сімейний стан: неодружений

Макс Барських – український виконавець, автор пісень і композитор. Став відомим завдяки телевізійному шоу «Фабрика зірок», там його помітив відомий режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв, який і став його продюсером. На сьогодні пісні Барських стали популярними хітами, які слухають не тільки в країнах пострадянського простору, але також і далеко за кордоном. Макс – талановитий композитор і автор пісень багатьох вітчизняних виконавців. Справжнє ім’я Макса Барських – Миколай Бортник.

Дитинство

Миколай Миколайович Бортник – народився на півдні України – в Херсоні 8 березня 1990 в сім’ї, далекій від мистецтва і шоу-бізнесу. Макс був першим з Бортников, хто проявив творчі таланти.

Батько Максима любив випити і нерідко дозволяв собі підіймати руку – тому у майбутнього виконавця залишилися не найприємніші спогади про дитячі роки. Коли ж батько залишив сім’ю на піклування матері, про хлопчика дбали старші брат і сестра, які заохочували його тягу до мистецтва. Однак Барських в той час зовсім не думав про кар’єру естрадного виконавця – його захоплювало образотворче мистецтво.

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Поряд із загальноосвітніми предметами він поглиблено вивчав техніки малювання – у нього був до них хист. Однак, незважаючи на старанність і очевидний талант хлопчика, Барських все ніяк не вдавалося закінчити свої картини – він був непосидючим і дуже активним, щоб годинами сидіти перед мольбертом.

Продовження дитинства та перші вокальні спроби

Ближче до десяти років Макс вирішив спробувати свої сили в вокальних колективах – він став виступати з групами на музичних фестивалях. У 12 років хлопчик написав свою першу композицію. Вона була повністю виконана англійською мовою. Його першим слухачем стала старша сестра, а потім мама і брат. Родичі постійно просили Макса побути «музикою» на кожному святі. Відтоді Макс впевнився в тому, що музика – це те, чим він хоче займатися.

Перша робота та освіта

Задля того, щоб додатково займатись вокалом та допомогти мамі, Коля влаштувався на підробіток – роздава листівки. Згодом – став офіціантом. Після закінчення школи в Херсоні майбутній співак переїхав до столиці. Разом з ним до Києва переїхала і його майбутня дівчина – Міша Романова, з якої вони тоді тільки випустилися з художнього ліцею. Незважаючи на наполегливі рекомендації родичів, які радили йому вступати до академії внутрішніх справ, Барських обрав Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтва.

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Початок кар’єри

Проект «Фабрика зірок» (2008 рік) – відправна точка у кар’єрі Макса Барських. У відбірковому турі йому вдалося вразити членів комісії своїм вокалом і танцювальними рухами, які він освоїв ще вдома, тренуючись на музичних кліпах популярних виконавців. Під час першого ж виступу він назвався своїм новим псевдонімом, залишивши ім’я Микола Бортник для найближчих. На «Фабриці» Макс познайомився з Аланом Бадоєвим, який згодом став його продюсером.

З 2009 року його музичним агентом була Наталя Могилевська, разом вони випустили перший сольний альбом виконавця. На деякі з пісень пізніше зняли кліпи.

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Спроба суїциду

Під час одного з виступів на «Фабриці», прямо на сцені, Макс спробував скоїти суїцид, присвятивши цей неординарний вчинок своїй коханій – Світлані Лободі, яка взаємністю юнакові не відповідала. Але журналісти стали вважати це піар-ходом, який привернув до Барських багато уваги. «Фабрику зірок» Максим покинув не дочекавшись фіналу, сказавши, що він переріс конкурс і хоче почати власну кар’єру.

Подальша кар’єра та премії

У 2010 визнаний найкращим українським артистом за версією MTV Europe Music Awards. 9 серпня 2011 року визнаний «Співаком року» на церемонії вручення щорічної премії «Кришталевий мікрофон».

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Макс Барських – актор

У травні 2010 спробував себе як актора. Пройшов проби в музичний фільм «Мадемуазель Живаго» за участі Лари Фабіан та Ігоря Крутого. В одній із 12 новел картини співак виконує головну чоловічу роль – російського солдата, закоханого в прекрасну француженку, яку грає Лара Фабіан.

3D-кліп

У 2011 презентував перший в СНД кліп у форматі 3D на пісню «Lost In Love|Теряю тебя». Режисером відео виступив продюсер артиста – кліпмейкер Алан Бадоєв. Тоді про виконавця заговорили не тільки в Україні, а й у всій Європі.

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Найпопулярніші пісні та альбоми

Найпопулярнішим на сьогоднішній день альбомом Барських вважається «Тумани», який поєднує в собі однойменний хіт і композицію «Подруга-ночь». У 2012 презентував найдорожчий в Україні хоррор-мюзикл під назвою «Z.Dance», який складається з трьох частин.

2013 виходять перші 4 частини відеоальбому «По Фрейду». Слід зазначити, що четвертою історією з цього відеоальбому є відео на першу українську пісню Макса «Небо». Цього року Макс набрав до себе команду музикантів, з якими відправився в тур по містах України.

Ще трохи епатажу

У 2017 Барських знову епатував публіку – на цей раз його вчинок також був пов’язаний зі Світланою Лободою. Під час спільного виступу з новим синглом, він поцілував співачку прямо на сцені. Це не було задумано спочатку, так як на знімках папарацці чітко видно, як співачка була шокована подібною витівкою.

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Тур в США та концерти Макса Барських

У 2018 році Макс вирушив в турне по США з альбомом «Тумани», який добре прийняли закордоном. У цьому ж році він випустив неймовірно популярну композицію «Сделай громче» – пісня навіть отримала власний стікер в соціальній мережі Вайбер.

На початку 2019 Макс випустив новий міні-альбомом «7», головною родзинкою якого стала «Неземная». У червні Барських повідомив шанувальникам в Інстаграмі, що збирається взяти невелику відпустку, щоб відпочити від напруженого графіка і постійних гастролей, однак на 2020 у нього вже були заплановані тури по Фінляндії, Німеччини, Швеції та Канаді. Проте коронавірус вніс свої корективи.

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Особисте життя Макса Барських

У Макса Барських є тисячі, якщо не мільйони шанувальниць по всьому світу. І всі вони задаються питанням – хто дівчина Макса Барських, чи є в Макса Барських дівчина? Популярного виконавця довгий час підозрювали в гомосексуальних нахилах, проте Макс часто спростовував ці чутки.

Макс Барських та Світлана Лобода

Макс Барських намагається тримати своє особисте життя в секреті. Однак відомо, що під час участі у проекті «Фабрика зірок», хлопець начеб-то був закоханий у співачку Світлану Лободу. Вона не відповідала йому взаємністю. Не дивлячись на це, виконавці все ж випустили спільну композицію – «Сердце бьется», яку супроводжував еротичний кліп. У них навіть був спільний тур по містах України з цим синглом.

На сьогодні достеменно відомо лише про одні відносини Макса Барських – його роман з Мішею Романовою, яка була учасницею нового складу групи «ВІА Гра». Вони познайомилися ще за шкільною партою – разом закінчили художній ліцей і переїхали до Києва, де знімали невелику квартиру на двох. І Міша, і Коля збиралися разом відправитися на «Фабрику зірок», в ніч перед конкурсом з нетерпінням очікували настання відбіркового туру, проте на ранок Романова передумала, і Барських відправився підкорювати сцену самостійно.

У 2018 році Міша Романова покинула колектив «ВІА Гра». Як з’ясувалося пізніше, в зв’язку зі своєю вагітністю. Батьківство відразу приписали Максу, однак, він швидко спростував подібні чутки. Пізніше співак розповів, що їхня пара розпалася кілька років тому, проте вони з Романовою підтримують дружні стосунки, і він відчуває до неї теплі почуття.

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Топ-3 факти про Макса Барських:

1. 2012 року Макс Барських брав участь у відборі на «Євробачення-2012» від України, набрав 38 балів і посів 2 місце (переможницею стала Гайтана, яка набрала 41 бал).

2. У співака є кілька татуювань, кожне з яких має для нього певне значення. Одне з них – червоне серце – наколота в честь його першої композиції, яка стала стартовою точкою кар’єри виконавця.

3. Макс написав пісні для таких популярних виконавців, як Наталя Могилевська, Крістіна Орбакайте, Міша Романова, Тетяна Котова, Світлана Лобода, Ані Лорак і Тіна Кароль.

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