«Ножі наголо» частина два: вже почались зйомки

Про цю подію повідомив у своєму Twitter режисер фільму Райан Джонсон

Зйомки стартували у Греції. Детектива Блана знову зіграє Деніел Крейг, який – як і режисер – отримав за це шалені гроші від сервісу Netflix. Також у другій частині зіграються такі актори, як Кріс Еванс, Кейт Хадсон, Жанель Моне, Дейв Батіста та Едвард Нортон.

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G

— Rian Johnson (@rianjohnson) June 28, 2021