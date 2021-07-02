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«Ножі наголо» частина два: вже почались зйомки

«Ножі наголо» частина два: вже почались зйомки

Про цю подію повідомив у своєму Twitter режисер фільму Райан Джонсон

Зйомки стартували у Греції. Детектива Блана знову зіграє Деніел Крейг, який – як і режисер – отримав за це шалені гроші від сервісу Netflix. Також у другій частині зіграються такі актори, як Кріс Еванс, Кейт Хадсон, Жанель Моне, Дейв Батіста та Едвард Нортон.

Про сюжет нової частини детектива інформації майже немає, відомо лише, що знаменитому детективу належить розкрити абсолютно нову справу. Дата виходу нової частини фільму поки не оголошена.

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