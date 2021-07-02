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Назар Задніпровський, Ксенія Мішина та Андрій Федінчик подарували голоси персонажам «Бебі Бос 2: Сімейний бізнес»

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес: Назар Задніпровський, Ксенія Мішина та Андрій Федінчик подарували голоси персонажам анімації

Аніматори DreamWorks знову планують зустріч з харизматичним босом. Він носить краватку з пелюшок і знається на бізнес-планах більше, ніж на забавках. Цього разу перед Бебі Босом постають виклики і цілі не дитячого масштабу!

Разом з яскравими анімаційними героями у нову подорож відправляться зірки українського дубляжу: Ксенія Мішина, Андрій Федінчик, а також, вже вдруге голосом Назара Задніпровського заговорить невгамовний Бебі Бос!

– Попри те, що я озвучую серіали, це вперше мені довелося дублювати анімаційного героя. Це такий крутий досвід, адже ти на 100% перевтілюєшся у свого персонажа і наче проживаєш з ним маленьке життя, — ділиться враженнями талановита акторка Ксенія Мішина. – Моя героїня Керол припала мені до душі ще під час кастингу: вона супермама, супердружина, справжня супервумен! І ці риси дуже імпонують мені в ній. Здається,  у нас з нею вийшов крутий тандем. Тому усім раджу до перегляду і сама обов’язково дивитимусь з сином!

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес: Назар Задніпровський, Ксенія Мішина та Андрій Федінчик подарували голоси персонажам анімації

Харизматичний та завжди усміхнений актор театру та кіно Назар Задніпровський знову подарував свій голос Бебі Босу. За плечима Назара чимало фантастичних ролей в дубляжі, а дублювати анімації він готовий хоч щодня:

– Обожнюю! Для мене це не просто робота, а певна місія. Я щиро люблю український дубляж і хочу, щоб глядачі в нашій країні мали змогу дивитися улюблені фільми рідною мовою. Бебі Бос — ну дуже запальний малюк! Він смішний, позитивний і впевнений в собі, хоч іноді аж занадто. Втім попри це, він не може не подобатися. Особисто я прикипів до нього ще під час дубляжу першої частини і був неймовірно радий повернутися до ролі знову.

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес: Назар Задніпровський, Ксенія Мішина та Андрій Федінчик подарували голоси персонажам анімації

У розважливого Тіма, рідного брата Бебі Боса, перевтілився актор кіно та дубляжу Андрій Федінчик:

– Пам’ятаю, як дивився першу частину з сином і ми були просто в захваті від анімації! А коли отримав запрошення приєднатися до команди в продовженні історії, для мене це стало справжньою несподіванкою. Мій персонаж дуже класний, мегапозитвний , він постійно намагається щось робити для своєї родини, адже дуже їх любить і це справді безцінно. А ще, окрім діалогів, у фільмі ви почуєте пісню в моєму виконанні, і хоча я не дуже люблю співати, та все ж погодився на цю авантюру. Сподіваюся, мені вдалося.

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес: Назар Задніпровський, Ксенія Мішина та Андрій Федінчик подарували голоси персонажам анімації

Дивіться «Бебі Бос 2: Сімейний бізнес» з 1 липня у кінотеатрах!

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