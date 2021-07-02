Бебі Бос 2: Сімейний бізнес: Назар Задніпровський, Ксенія Мішина та Андрій Федінчик подарували голоси персонажам анімації

Аніматори DreamWorks знову планують зустріч з харизматичним босом. Він носить краватку з пелюшок і знається на бізнес-планах більше, ніж на забавках. Цього разу перед Бебі Босом постають виклики і цілі не дитячого масштабу!

Разом з яскравими анімаційними героями у нову подорож відправляться зірки українського дубляжу: Ксенія Мішина, Андрій Федінчик, а також, вже вдруге голосом Назара Задніпровського заговорить невгамовний Бебі Бос!

– Попри те, що я озвучую серіали, це вперше мені довелося дублювати анімаційного героя. Це такий крутий досвід, адже ти на 100% перевтілюєшся у свого персонажа і наче проживаєш з ним маленьке життя, — ділиться враженнями талановита акторка Ксенія Мішина. – Моя героїня Керол припала мені до душі ще під час кастингу: вона супермама, супердружина, справжня супервумен! І ці риси дуже імпонують мені в ній. Здається, у нас з нею вийшов крутий тандем. Тому усім раджу до перегляду і сама обов’язково дивитимусь з сином!

Харизматичний та завжди усміхнений актор театру та кіно Назар Задніпровський знову подарував свій голос Бебі Босу. За плечима Назара чимало фантастичних ролей в дубляжі, а дублювати анімації він готовий хоч щодня:

– Обожнюю! Для мене це не просто робота, а певна місія. Я щиро люблю український дубляж і хочу, щоб глядачі в нашій країні мали змогу дивитися улюблені фільми рідною мовою. Бебі Бос — ну дуже запальний малюк! Він смішний, позитивний і впевнений в собі, хоч іноді аж занадто. Втім попри це, він не може не подобатися. Особисто я прикипів до нього ще під час дубляжу першої частини і був неймовірно радий повернутися до ролі знову.

У розважливого Тіма, рідного брата Бебі Боса, перевтілився актор кіно та дубляжу Андрій Федінчик:

– Пам’ятаю, як дивився першу частину з сином і ми були просто в захваті від анімації! А коли отримав запрошення приєднатися до команди в продовженні історії, для мене це стало справжньою несподіванкою. Мій персонаж дуже класний, мегапозитвний , він постійно намагається щось робити для своєї родини, адже дуже їх любить і це справді безцінно. А ще, окрім діалогів, у фільмі ви почуєте пісню в моєму виконанні, і хоча я не дуже люблю співати, та все ж погодився на цю авантюру. Сподіваюся, мені вдалося.

Дивіться «Бебі Бос 2: Сімейний бізнес» з 1 липня у кінотеатрах!