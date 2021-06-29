Серіали від Netflix: топ-5 найбільш захоплюючих

Це неможливо пропустити. Топ-5 серіалів для тих, хто любить сюжети, які затягують.

2 сезон «Чому жінки вбивають»

Why Women Kill

1 сезон – 8,4 зірок з 10 на IMDb

Продовження захоплюючого серіалу від режисера “Відчайдушних домогосподарок”. Якщо перший сезон був схожий на антологію і, розповідав про не зв’язані між собою історії трьох героїнь з різних епох, то дії другого сезону розгортаються в одному часі – в 1949.

Простодушно-довірлива домогосподарка Альма (Еллісон Толман) мріє потрапити в місцевий клуб садівництва, яким заправляє фатальна красуня Рита (Лана Парра). Але та не надто рада своїй сусідці, що набивається їй в подруги. Саму ж Риту чоловік не без підстав підозрює в зв’язку з молодим і красивим коханцем-актором (Меттью Даддаріо), який до того ж встиг зачарувати і дочку Альми (В. К. Кеннон). Але найбільш інтригуюче, що чоловік Альми, ветеринар Бертрам (Нік Фрост), дещо приховує про себе. І одного разу дружина випадково стає частиною його секрету, причому ниточки цієї таємниці ведуть до Рити і її сім’ї.

Перший сезон вийшов 2019 року, а старт другого відбувся 3 червня 2021.

5 сезон «Чорне дзеркало»

Black Mirror1 серія – 7,3 зірок з 10 на IMDb

«Майбутнє буде ще більш світлим, ніж будь-коли»

«Чорне дзеркало» – це збірка серій, не пов’язаних між собою, але об’єднаних однією темою. Автори розмірковуються над тим, що технології безповоротно змінили світ і людей. На вас чекають жахаючі прогнози майбутнього. Фанати акцентують на тому, що деякі сценарні задумки з часом стали реальністю. Як, наприклад, «система соціального рейтингу» в Китаї. Де поведінка людини в соцмережах стала впливати на її фінансове благополуччя і просування в суспільстві.

Спешл п’ятого сезону «Бармаглот» або «Брандишмиг» вже доступний для перегляду. Всього заявлено шість епізодів. Особлива розкіш для передплатників NetFlix: глядачі можуть управляти серіалом: по ходу приймати рішення за героя і таким чином змінювати кінцівку фільму.

5 сезон «Паперовий будинок»

La casa de papel

1 сезон – 8,3 зірок з 10 на IMDb

Найпопулярніший неангломовний серіал Netflix і кращий іноземний серіал за версією New York Times в 2018 році – це все про кримінальну іспанську драму “Паперовий будинок”. П’ятий сезон серіалу стане одночасно і останнім, тому творці знатно потрудилися над питаннями – як розпустити банду злочинців і якою ж виявиться подальша доля професора, який і зібрав цю банду. Завершитись все має дуже ефектно.

Зйомки п’ятого сезону проходили у Ванкувері, Копенгагені, Данії, Португалії та Іспанії, включно з Мадридом.

Заключний сезон вийде в двох частинах – 3 вересня і 3 грудня 2021 року.

1 сезон «Ласун: хлопець з оленіми рогами»

Sweet Tooth

1 сезон – 8,3 зірок з 10 на IMDb

Чи подобаються вам фільми про період постапокаліпсису? З цим серіалом ви точно їх полюбите! В ньому розповідається, як дивна мутація змінила людей і тварин. Серед мешканців Землі з’явилися дуже дивні створіння. Гес – хлопчисько з оленячими рогами. Цей хлопчина все своє життя провів на рідній фермі, бо батько забороняв йому залишати рідні локації. Після смерті батька хлопчик вперше вирішив вибратися назовні, щоб знайти нарешті довгоочікувану свободу і зрозуміти, що ж насправді відбувається в цьому світі. Хлопець знайомиться з Джепардом, який обіцяє його відвести в заповідник. Разом вони виявляються вплутані в низку захоплюючих пригод. Гесу належить зіткнутися з самими різними жахами нового світу.

Прем’єра серіалу відбулась 4 червня 2021 року.

4 сезон «13 причин чому»

13 Reasons Why

1 сезон – 7,6 зірок з 10 на IMDb

Психологічна драма про Буллінг в школах, заснована на романі Джея Ешера. За сюжетом школяр Клей розслідує мотиви жахливого вчинку своєї однокласниці Ханни. Вона наклала на себе руки і залишила одного 7 касет. На відео Ханна записала 13 причин, що спонукали її на цей вчинок. Глядач дізнається темну сторону шкільного життя, дивлячись на те, що відбувається очима Клея. Невиправдана жорстокість, яку ігнорують вчителя і шкільний психолог.

Основним задумом четвертого сезону є випускний героїв, і головне питання, чи вдасться їм залишити школу разом з пережитими стражданнями і вирватися в нове життя.

Прем’єра четвертого сезону відбулась в червні 2020 року.

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