Селена Гомес розповіла про стосунки з Джастіном Бібером

Селебріті відкрила нові подробиці свого гучного роману

Американська співачка Селена Гомес та канадський співак Джастін Бібер остаточно розсталися ще у 2018 році, але шанувальники зірок та журналісти досі продовжують обговорювати їхні стосунки. Навіть у нещодавньому інтерв’ю Селени Гомес для Vogue Australia не обійшлося без обговорення роману з Джастіном Бібером, а ще зі співаком The Weeknd.

Як зазначила сама 28-річна артистка, зараз вона розумію, чому стосунки ні з Джастіном Бібером, ні з The Weeknd у неї не склалися. Виявилося, що в обох стосунках вона не почувалася рівнозначною партнеркою.

«Я була дуже молода і дозволяла користуватися собою у стосунках. Здебільшого всі мої минулі романи були такими, ніби мене прокляли. Напевно, мені потрібно було знайти це слово, бо я почувалася все гірше і гірше. У парі з кимось я ніколи не була по-справжньому цінною», – поділилася Селена Гомес.

Співачка також заявила, що вже готова до нових стосунків. Але тепер вона хоче, щоб усе було щиро і по-справжньому.

Фото: Getty Images

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