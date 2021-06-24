Загін самовбивць Місія навиліт: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Warner Bros. Pictures предствила офіційний трейлер фільму «Загін самовбивць: Місія навиліт».

«Загін самовбивць: Місія навиліт»: дивитися трейлер онлайн

Пам’ятаєш фантастичних лиходіїв, які врятували світ? Так от, вони повертаються! Та ще й в оновленому складі! В’язні Бель Рів – тюрми, де утримуються найнебезпечніші лиходії світу, знову будуть ризикувати своїми життями, бо так вимагає людство і ще одна впливова пані. Цього разу до суперсекретної оперативної групи Загін «Ікс» приєднаються Бладспорт, Миротворець, Капітан Бумеранг, Щуроловка 2, Савант, Кінґ Шарк, Блекґард, Джавелін та Харлі Квін. Один неправильний крок – і неминуча смерть. Вони або виконають свою місію, або помруть.

У фільмі зіграли Марґо Роббі, Ідріс Ельба, Джон Сіна, Юель Кіннаман, Джай Кортні, Пітер Капальді, Девід Дастмалчіан, Даніела Мельхіор, Майкл Рукер. Режисером виступив Джеймс Ґанн («Вартові галактики»).

Прем’єра фільму фільму «Загін самовбивць: Місія навиліт» запланована на 5 серпня 2021 року.

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