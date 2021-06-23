Олександр Волошин вийшов на зв’язок і розповів подробиці своєї «афери»

Фото: @voloshyn_97

Блогер Олександр Волошин, до якого ось уже кілька днів прикута увага громадськості через скандальний ролик, який з’явився в мережі, після доби мовчання прокоментував ситуацію, що склалася.

У Instgaram з’явився новий профіль блогера, в якому Олександр почав розкривати подробиці того, що відбувається на відео. Щоб розповісти максимально детально, Волошин навіть створив ТГ-канал, в якому розписав, що насправді відбувалося за його версією.

За словами блогера, мама з дівчинкою, які стали головними героїнями відео, в реальності актриси, які розіграли всю сцену, щоб зганьбити Волошина перед підписниками. І сталося це, за версією Олександра, з легкої руки його партнера по бізнесу.

Мама і дочка – це актори

«Спочатку ідею відео в тік-ток мені дав один мій друг, я довго думав зливати його на аудиторію чи ні, але вирішив, що не потрібно, не хочу, щоб хтось відчував щось подібне як я сьогодні, – пише в ТГ-каналі Волошин. – Суть полягала в наступному, як ви вже могли здогадатися, це повинна була вийти постановка, всі були попереджені про те, що в кінці ми забираємо айфон назад. Мама і дочка – це актори, можете самі уважно подивитися відео і побачити реакцію дівчинки, не було насправді ніякої образи, сліз, але є одне важливе «але» ». Акторів мені знайшов той самий друг і дуже твердо наполягав саме на цих кандидатах».

На підтвердження своїх слів Волошин виклав в Instgaram скрін сторінки дівчинки, в шапці якої зазначено, що вона – актриса.

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«Я не був попереджений про те, що вони почнуть чинити опір, і не знав, що мене знімають, це реально вивело мене на моторошне нерозуміння поточної ситуації».

«Все просто, в коробці був МІЙ особистий телефон з усіма моїми даними про бізнес, моїм контентом, моїми напрацюваннями і т. д.! Хто про це знав, і хто міг цим скористатися? Хто розумів, що я не віддам цю коробку з телефоном, щоб уникнути конфлікту, і в підсумку стану ненависним навіть частині своєї аудиторії? ТАК, все правильно, саме той самий «друг»! Він перекупив акторів, які часто і самі хайпують на подібних ситуаціях, використовуючи почуття людей».

Волошин упевнений, що всю неприємну ситуацію підстроїв його «друг», він же – співвласник бізнесу:

«Багато хто знає, що я співвласник клубу по заробітку в інтернеті, ми проводимо марафони по заробітку, розбираємо різні схеми, де кожен учасник за мінімальну оплату на місяць, мінімальними вкладеннями і БЕЗ досвіду роботи в інтернеті може заробити реальні гроші. Уже колишній друг, також є співвласником, але з меншим відсотком».

Головна мета цієї людини була заробити гроші собі, в обхід мене

«Сьогодні я дізнався, що він вибрав окремих хлопців з клубу, яким пообіцяв %, і запропонував віджимати схему по максимуму, надавши для цього необхідні фінансові ресурси. Відповідно головна мета цієї людини була заробити гроші собі, в обхід мене і, найголовніше клубу. І у нього це вийшло».

В кінці Волошин подякував усім тим, хто підтримав його в цій непростій ситуації:

«Хочу подякувати всім, хто був сьогодні зі мною і підтримував мене своїми словами, порадами, баталіями з моїми хейтерами в коментах, хто не перестав вірити мені та в мене».

Впевнені, що на цьому історія не закінчена, тому що далеко не всі повірили поясненням Волошина і чекають на пруфи. Продовжуємо стежити за новинами в соціальних мережах і чекаємо на нові подробиці і коментарі. До речі, акаунти блогера вже розблокували!

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