MONATIK влаштує унікальне музично-танцювальне шоу в Києві

Мультиартист MONATIK готує для шанувальників великий сюрприз! Автор найзапальніших танцювальних хітів вирішив дати додаткове шоу Made With Love And Rhythm Show у Києві. Перфоманс відбудеться в унікальному танцювальному форматі

У зв’язку з неймовірним ажіотажем навколо шоу MONATIK у Києві та новинами про те, що квитки в фан-зону були розпродані в перший тиждень анонсу, артист спільно з організаторами VIRUS Music вирішив порадувати своїх шанувальників новиною про те, що дасть концерт у другий день! Більш ніж за місяць до концерту, залишилося усього декілька преміум-місць на 30 липня в КВЦ «Парковий». Саме тому варто поспішати, щоб встигнути потрапити на додаткове шоу, яке пройде в танцювальному форматі (виключно з фан-зонами).

– Друге шоу, яке відбудеться 31 липня, буде сильно танцювальним! Київ у «зеленій» зоні, карантинні обмеження ослаблені й тепер ми можемо організувати комфортний та безпечний простір для більшої кількості танцюючих людей в улюблених фан-зонах. Це open air, приголомшливий вид на Київ і такий довгоочікуваний формат шоу! – коментують організатори шоу MONATIK VIRUS Music.

Неповторна музично-танцювальна подія – шоу Made With Love And Rhythm, автора ваших улюблених хітів, творця і новатора сучасної поп-музики MONATIK, відбудеться у двох форматах. Під відкритим небом запанувала така необхідна нам усім зараз атмосфера живого концерту, перформансу, вітаміну D, і довгоочікуваного щастя від зустрічі з улюбленим артистом. Вечір буде сяяти яскраво як під суперхіти артиста, так і під ритми гучних прем’єр. У другий день майданчик буде розділений на 3 фан-зони. У кожній з них буде спекотна атмосфера, співи в унісон і, звичайно, багато танців.

Головному хітмейкеру сучасності MONATIK точно не позичати популярності. Він є найномінованішим і найтитулованішим артистом музичних премій, його хіти – абсолютні лідери стрімінгових платформ, а також всіляких музичних ресурсів і радіочартів. Саме MONATIK – перший український поп-артист, який підкорив НСК «Олімпійський», креатор музичної корпорації, новатор, який визначає, куди рухається сучасна поп-музика.

Концертна шоу-програма MONATIK Made With Love And Rhythm – це подія, що запам’ятовується для всієї родини, яке пройде з дотриманням усіх карантинних норм та правил, щоб кожен гість міг безпечно насолодитися шоу та зловити правильний РИТМ.

Фото: @monatik_official

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