Стівен Спілберг підписав контракт з Netflix. Який проект запустять у розробку?

Відомий режисер збирається випускати повнометражні фільми на платформі

Американська кінокомпанія «Amblin Partners», яку очолює режисер Стівен Спілберг, підписав контракт зі стрімінговим сервісом Netflix. Про це повідомляє Variety.

За угодою, студія Спілберга буде випускати для Netflix кілька фільмів щороку. Платформа навіть збирається надати фінансування для деяких спільних пректів. Але чи буде сам Стіве Спілберг виступати режисером якихось з них, поки невідомо.

Підписання контракту по співробітництву Спілберга та Netflix став неочікуваним кроком режисера. Адже у 2019 році він закликав американську Академію кінематографічних мистецтв заборонити фільмам, що виходять в онлайн-кінотеатрах, претендувати на «Оскар». Але пізніше інформація була спростована у заяві для The New York Times.

Фото: Getty Images

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