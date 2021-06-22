Кайлі Дженнер розповіла, що підштовхнуло її до використання філерів

Селебріті зізналася, що на контурну пластику її підштовхнув невдалий коментар

Перший поцілунок може стати початком чогось світлого та хорошого або ж породити комплекси на все життя. Саме останнім варіантом закінчився перший поцілунок Кайлі Дженнер. Через невдалий коментар першого бойфренда дівчина почала качати губи. У цьому селебріті зізналася під час першої частини возз’єднання головних героїнь шоу «Сімейство Кардаш’ян».

«Я думаю, що моя любов до макіяжу почалася з моєї невпевненості в тому, що мої губи привабливі … У мене були дійсно маленькі губи, і я ніколи не думала про це, поки вперше не поцілувалася. Один хлопець сказав мені, що я так добре цілуюся, але у мене такі маленькі губи, або щось в цьому роді. Від тоді я відчувала себе так, ніби мене не хочеться цілувати», – розповів 23-річна засновниця Kylie Cosmetics.

Усе почалося з косметики та обведення губ за їхній природний контур, потім справа дійшла до філерів та контурної пластики губ і зафіксувалася власним брендом косметики Kylie Cosmetics.

«Я була невпевненою в собі, тому що якийсь хлопець щось сказав мені одного разу. Потім я захопилася макіяжем, бо підкреслені губи робили мене впевненою в собі», – розповіла селебріті, додавши, що тепер цього комплексу немає.

Фото: Getty Images

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