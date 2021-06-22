Кайлі Дженнер розповіла, що підштовхнуло її до використання філерів. Всьому виною перший поцілунок
Селебріті зізналася, що на контурну пластику її підштовхнув невдалий коментар
Перший поцілунок може стати початком чогось світлого та хорошого або ж породити комплекси на все життя. Саме останнім варіантом закінчився перший поцілунок Кайлі Дженнер. Через невдалий коментар першого бойфренда дівчина почала качати губи. У цьому селебріті зізналася під час першої частини возз’єднання головних героїнь шоу «Сімейство Кардаш’ян».
«Я думаю, що моя любов до макіяжу почалася з моєї невпевненості в тому, що мої губи привабливі … У мене були дійсно маленькі губи, і я ніколи не думала про це, поки вперше не поцілувалася. Один хлопець сказав мені, що я так добре цілуюся, але у мене такі маленькі губи, або щось в цьому роді. Від тоді я відчувала себе так, ніби мене не хочеться цілувати», – розповів 23-річна засновниця Kylie Cosmetics.
Усе почалося з косметики та обведення губ за їхній природний контур, потім справа дійшла до філерів та контурної пластики губ і зафіксувалася власним брендом косметики Kylie Cosmetics.
«Я була невпевненою в собі, тому що якийсь хлопець щось сказав мені одного разу. Потім я захопилася макіяжем, бо підкреслені губи робили мене впевненою в собі», – розповіла селебріті, додавши, що тепер цього комплексу немає.
Фото: Getty Images
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