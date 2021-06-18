ONUKA презентує новий альбом KOLIR

Через три роки після виходу альбому MOZAЇKA гурт ONUKA випускає KOLIR — третій повноформатний альбом. У KOLIR увійшли десять треків, три з яких вже добре знайомі слухачам: ліричний та інтимний сингл СЕАНС, присвячений страхам; сміливий енергійний трек XASHI з потужним соціальним меседжем і сучасна веснянка ZENIT. Більша частина композицій в новому альбомі була створена у 2020—2021 роках, під час пандемії.

KOLIR відкриває новий етап в дискографії бенду. Це найінтимніший і найвідвертіший альбом, багато в чому навіяний подіями з особистого життя лідерки гурту Нати Жижченко: у 2020 році Ната та саунд-продюсер ONUKA Євген Філатов уперше стали батьками.

– У музичному сенсі цей альбом — симбіоз між першою, класичною платівкою ONUKA і більш електронним релізом VIDLIK. Мені здається, цей альбом дійсно здобув колір. Він звучить так, як я “звучу” й відчуваю себе зараз: іноді буваю жорсткою, бойовою, а іноді — ніжною мамою, яка співає колискову. У новому альбомі немає треків ні про пандемію, ні про війну, ні про екологію — про це ми вже багато сказали своєю музикою. Локдаун дав можливість більше зосередитися на своєму внутрішньому світі й писати про особисте, – поділилась Ната Жижченко.

KOLIR — альбом-відкриття, альбом-прецедент: у ньому багато того, що гурт зробив уперше. Так, уперше за восьмирічну історію ONUKA записано дует: композиція UYAVY була створена спільно з гуртом «ДахаБраха». Колаборація двох головних етно-груп у країні — велика подія і задоволення для шанувальників. Перша взаємодія гуртів ONUKA і «ДахаБраха» сталася у 2019 році в рамках співпраці з брендом «Моршинська», тоді ж виникла й ідея про повноцінний дует. UYAVY — динамічний, наповнений дикою енергією трек, у якому поєдналися самобутній колорит групи «ДахаБраха» і майже танцювальне звучання ONUKA.

– Чесно кажучи, я не дуже люблю дуети як такі. Мені подобається, коли артист працює у своєму ключі, а в дуеті часто хтось втрачає ідентичність. Але наш трек з гуртом «ДахаБраха» мені дуже подобається. Марко співає про буденність життя, дівчата — про нещасну любов, а мій меседж — про світ, у якому немає бід. Все йде по колу, і які б не були проблеми, все одно завтра настане новий день, – розповідає Ната Жижченко про дует з гуртом «ДахаБраха».

Ще один сюрприз — композиція SON. Вона була написана братом Нати, музикантом Олександром Жижченко, двадцять років тому. А тепер ONUKA записав її в супроводі народних інструментів, які надали ліричному треку масштабного і разом з тим тонкого звучання.

У музичному сенсі цей альбом — симбіоз між першою, класичною платівкою ONUKA і більш електронним релізом VIDLIK

У новому альбомі немало соціальних меседжів, без яких неможливо уявити творчість ONUKA. Так, трек Guma присвячено байдужості суспільства до людей з обмеженими можливостями. Цією композицією, в основу якої ліг записаний для людей, позбавлених зору, звук входу в метрополітен на станції метро «Славутич» у Києві, ONUKA хоче продемонструвати незахищеність даної верстви населення в нашій країні. «Не чую, не бачу, не говорю» — три дії в лейтмотиві GUMA повністю описують реалії, у яких ми живемо: сповнені байдужості, неуважності й апатії. Особливо вони стосуються людей з обмеженими можливостями, які більше, ніж інші, страждають від цієї індиферентності.

За словами самої Нати Жижченко, її улюблений трек в альбомі — TY. Текст Ната написала відразу після народження сина, ну а історія створення музики — майже етнографічний детектив.

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На обкладинці альбому Ната зображена у прикрасах від дизайнера з Лондона Гі Бултовські, який створює свої оригінальні вироби з переробленого пластику. Намиста Нати виготовлені з розплавленого одноразового посуду. Для артистки, відомої своєю активною соціальною позицією, це можливість вкотре нагадати про необхідність усвідомленого ставлення до навколишнього світу.

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