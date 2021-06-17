Віра Брежнєва – Розовый дым: слухати онлайн, текст (слова) пісні

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Сингл «Розовый дым» відгукнеться кожному, кого хоча б раз обманювали: емоційний диско-хіт Віри Брежнєвої не залишить нікого байдужим. Тут вся палітра почуттів закоханої дівчини: від зачарування до байдужості.

– Моя музика – це стан душі. Кожна пісня, яка народжується, резонує з тим, що відбувається всередині мене, – зізнається Віра, – і зараз я саме в такому стані. Просто зняла рожеві окуляри, виросла, –розповіла Віра Брежнєва.

«Розовый дым» – танцювальний бенгер, який має бути у кожному літньому плейлисті. Трек записано у стилі «Євродиско», пронизаному синт-звуком та атмосферою 80-х. Він манить рухатися під стрімкий біт.

Віра Брежнєва – «Розовый дым»: текст пісні

Раскаянья на лицах

Изображать не надо

Не приукрашивай обиды

Горечь шоколадом

Мы заигрались дико

Обман бывает сладок

Мне не нужна картинка

Мне нужна любая правда

Ты, как усталый клоун

Весь вечер на арене

Играешь в супермена



Розовый дым

Манит и стелет

Ты говоришь

А я не верю

Розовый дым

Душа без грима

Эта любовь сильней всего

Но необратима

Необратима

Вокруг в разгаре праздник

А мне всё нет покоя

И людям не понять

Чего не веселы те двое

Мы заигрались дико

Обман бывает сладок

Мне не нужна картинка

Мне нужна любая правда

Ты, как усталый клоун

Весь вечер на арене

Играешь в супермена



Розовый дым

Манит и стелет

Ты говоришь

А я не верю

Розовый дым

Душа без грима

Эта любовь сильней всего, но



Розовый дым

Манит и стелет

Ты говоришь

А я не верю

Розовый дым

Душа без грима

Эта любовь сильней всего

Но необратима

Необратима



Эта музыка не просто музыка

Это боли мои зарифмованы

Эта перемена сильно грузит

Словно голые нервы сорваны



Эта музыка не просто музыка

Это боли мои зарифмованы

Эта перемена сильно грузит

Словно голые



Розовый дым

Манит и стелет

Ты говоришь

А я не верю

Розовый дым

Душа без грима

Эта любовь сильней всего, но



Розовый дым

Манит и стелет

Ты говоришь

А я не верю

Розовый дым

Душа без грима

Эта любовь сильней всего

Но необратима

Необратим

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