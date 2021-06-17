Сестра Пенелопи Крус привітала солістку українського Freedom Jazz з початком сольної кар’єри

17 червня фронтвумен колективу Олександра Журба презентувала дебютний кліп свого сольного проекту ZHURBA

Ії перший сингл «Secret Places» був створений спільно з британським саунд-продюсером Джонатаном Гантоном, який працював раніше в Universal Music Africa і Universal Music France. Робота над сольним проектом тривала майже рік. Кліп на дебютний сингл був знятий режисером Павлом Бондаренко в історичному центрі Чернівців.

– Спочатку ми розглядали варіант зйомок кліпу за кордоном. Але коли мій продюсер Інна Гисса показала своє рідне місто і архітектуру Національного Чернівецького Університету ім. Ю. Федьковича, я одразу закохалася в це місце! Я рада, що у своїй роботі ми продемонстрували красу однієї з великих пам’яток України не тільки українським глядачам, а й іноземним, – поділилася ZHURBA.

За сюжетом кліпу, артистка одержимо збирає деталі VHS касети у різних локаціях міста – свої любовні спогади з минулої ночі. У фіналі кліпу ZHURBA вставляє зібрану касету у відеомагнітофон, і на екрані спливає спогад, в якому героїня викрадає фуру. Ці кадри є передісторією другої відеороботи співачки.

Привітати ZHURBA з прем’єрою вже встигли не тільки колеги українського шоу-бізнесу, а й сестра голлівудської актриси Пенелопи Круз – танцівниця і актриса Моніка Крус, а також номінант Grammy, володар численних премій, RnB виконавець Sisqo.

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