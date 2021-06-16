Різ Візерспун – про те, як гіпноз допоміг їй в роботі

Селебріті поділилася неочікуваним зізнанням

Американська акторка Різ Візерспун зізналася, що піддалася гіпнозу, щоб знятися у фільмі «Дика» (2014). За допомогою нього зірка боролася з панічними атаками, викликаними переживаннями за свою роль у проекті. Про це дівчина розповіла під час розмови з актрисою Трейсі Елліс Росс під час інтерв’ю для журналу Interview Magazine.

Виявилося, що до початку зйомок фільму «Дика» Різ Візерспун настільки вразив амбітний сценарій, що вона переймалася, чи зможе впоратися з роботою.

«Мені було так страшно, що довелося вдатися до гіпнозу. Протягом трьох тижнів у мене були панічні атаки. Це було через аспектів наготи, сексуальності і вживання наркотиків, але також і через самотність перед камерою без інших акторів. Я ніколи раніше не була одна в сценах цілими днями. На зйомках, напевно, було 25 днів, коли навпроти мене не було іншого актора. Були тільки я, камера і рюкзак. Я подумала: «Невже це буде так нудно?»» – зізналася Різ Візерспун.

Незважаючи на побоювання Різ Візерспун, фільм «Дика» чекав касовий успіх, збори фільму перевищили бюджет аж в три рази. А сама акторка отримала за свою роль безліч престижних нагород та номінацію на «Оскар» за найкращу жіночу роль.

Фото: Getty Images

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