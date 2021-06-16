Disney зніме приквел Красуні і чудовиська

Проект буде розповідати про Гастона і Лефу

Студія Disney збирається взятися за виробництво приквелу до відомого фільму «Красуня та Чудовисько». Відомо, що це буде не фільм, а цілий серіал про Гастона та Лефу. Про це пише Deadline.

Подробиці сюжету не повідомляють. Але вже зрозуміло, що герої фільму відправляться в подорож зі зведеною сестрою Лефу — Тіллі, яку зіграє Бріана Міддлтон.

До своїх ролей у серіалі повернуться Люк Еванс і Джош Гад. Також Disney обіцяє показати старих друзів і нових ворогів та розкрити секрети королівства. Серіал буде складатися всього з 8 серій.

У виробництво серіал про Гастона та Лефу запустять вже навесні 2022 року. Дата виходу приквелу «Красуні та Чудовиська» не повідомляється.

Читай також:

«Щось зовсім інше»: Наталка Карпа випустила експериментальний сингл «Тільки дівчата»

Унікальна прем’єра! Tom Soda випустив мультижанровий сингл «Танцы»