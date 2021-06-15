Spice Girls возз’єднаються та випустять новий трек

Отакий подарунок підготували дівчата на свій ювілей

Вривайся у Hot Girls Summer з культовим гуртом «Spice Girls»! Після 14-річної перерви дівчата возз’єднаються, щоб випустити нову пісню на честь 25-річчя гурту. Про це пише видання Buzzfeed.

Вікторія Бекхем, Мелані Браун, Мел Сі, Ема Бантон та Джері Голлівелл готуються до релізу альбому, присвяченого 25-річчю гурту. Він буде називатися «Wannabe25». А новою піснею, яка увійде до нього, стане «Feed Your Love».

Реліз нового треку «Feed Your Love» заплановано 9 липня. Саме цього дня 1996 року вийшов їх дебютний сингл «Wannabe».

Фото: Getty Images

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