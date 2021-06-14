«ZASUMUVALA»: MOLFAR презентував танцювальний хіт

В світ вийшов новий сингл від українського співака MOLFAR. Це вже третя студійна робота молодого виконавця. Попередні релізи артиста дуже успішно заявили про себе та впевнено закріпилися у серцях слухачів.

«ZASUMUVALA» – кардинально відрізняється від попередніх робот музиканта. Вона динамічна, танцювальна, літня. Але незмінно про сильні почуття та ту саму магію кохання, яка веде нас усіх через життя.

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– «ZASUMUVALA» – це пісня про те, що потрібно вміти відпускати. Відпускати людей, почуття, недосказані слова та емоції. Інколи, це буває важко, але, як то кажуть – час все розставляє на свої місця. Але, найцікавіше те, що коли ти відпустив, то починаєш дивитись на ту ж ситуацію зовсім з іншої сторони. Є такі відносини, які приречені на розставання навіть після декількох спроб все почати заново, тому потрібно просто вчасно відпустити, – розповідає MOLFAR.

«ZASUMUVALA», як і попередні треки артиста, записувалася на столичній музичній студії ISTOK, а саундпродюсером незмінно виступив Олексій Кривошеїв.

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