TANA – Find your own: слухаємо новий трек!

У 2017 український проект TANA почав підкорювати слухачів Великобританії. Вже за два роки співачка повернулася в рідну країну та представила перший у 2021 році сингл.

Find your own – мотиваційний трек, який говорить: «Для того, щоб знайти свій шлях, перш за все потрібно знайти себе». Трек пронизаний атмосферою лондонських вулиць та духом англійської культури. Find your own написаний минулого року, під час всесвітньої пандемії, коли TANA довелося призупинити свою творчу кар’єру в Лондоні та повернутися на батьківщину. Саме ці події стали тригером для написання нового синглу, який надав ще більшої віри для підкорення європейського слухача.

– З початком пандемії мені довелося покинути все на початку свого кар’єрного шляху в Лондоні, повернутися в Україну й залишивши там всі свої мрії позаду, – прокоментувала TANA. – Однак пісня підштовхнула мене до того, що зупинятися на досягнутому не можна. Неважливо де ти знаходишся, потрібно вміти адаптуватися до подій і обставин. Я не громадянин певної країни, я громадянка світу. Саме з цими думка я йду по життю, що змушує мене через призму моїх пісень рухатися далі й неважливо в якій країні я перебуваю зараз.

Сингл Find your own має всі шанси, щоб стати психологічними ліками для тих, хто втрачає віру в самого себе. Не втрачай віру в себе та свої сили, програмуй себе на успіх, навіть якщо відчуваєш гіркоту поразки. Вже найближчим часом TANA планує випустити лірик-відео сингл Find your own та презентувати свій новий матеріал, який з кожним кроком наближає до підкорення європейської сцени.

Ексклюзивно для Нового каналу співачка TANA поділилася історією створення композиції і розповіла, як пандемія коронавірусу вплинула на її творчість:

– Find your own створювалася протягом локдауну. Саме в цей період я була вдома з родиною. Обстановка була настільки напружена, що було страшно вийти на вулицю, адже навіть сусіди були хворі на ковід. Почалася депресія, адже мрії були знищені, залишені за кордоном. У мене був вибір: залишити все на самоплив або навчитися адаптуватися до нових умов життя. Музика була моїм порятунком і лікуванням. Я шукала себе через призму музики, мені хотілося знайти своє стабільне місце в моїй рідній країні, де мене не було близько двох років. А це означає, що і проект TANA теж оновлює свою активність на українському просторі. Мені здається, що пісня Find your own стала поштовхом і мотивацією рухатися далі. Я відкрилася новим змінам, обставинам і перешкодам, і тільки пройшовши через це, прийнявши те, що відбувається, ти приходиш до чогось нового і важливого.

