Mountain Breeze увірвалися на чуже весілля! У Мережі з’явилося відео

Гурт, який нещодавно презентували кліп і пісню «УТОНУ», вирішили зробити несподіваний сюрприз прихильникам, увірвавшись до них на весілля і заспівавши наживо

Все відбувалося в документ-сервісі «Готово!», де шість пар молодят реєстрували нові сім’ї. Музиканти наживо заспівали їх улюблену пісню, дарували квіти і вітали зі створенням сім’ї.

– Після релізу пісні «УТОНУ» ми почали отримувати від наших підписників величезну кількість відео в стилі Love Story, – поділився фронтмен групи Олександр Біляк. – Ми були впевнені, якщо ця пісня звучатиме на весіллях, це ще сильніше підкреслить атмосферу любові і щастя. Так і сталося, ми зробили сюрприз для багатьох пар, вони танцювали, хтось навіть танцював нам повноцінний вальс, вони тонули в очах і обіймах одне одного, а ми стали причетними до такого важливого дня для молодят. Це новий досвід для нас, який дуже надихнув продовжувати творити те, що надихає любити!

Спільно з креативною гуртом DIVERGENT, артисти підготували музичний номер і романтичну відео-розповідь про те, як все відбувалося, про атмосферу і підготовку.

– Перший танець – це одна з найважливіших подій в щойно створеній сім’ї, тому така висока значущість обраної пісні, під яку закохані спілкуються між собою в таку хвилину. «УТОНУ» – це більше ніж пісня, – поділилась команда DIVERGENT.

Нагадаємо, що нещодавно Mountain Breeze презентували нову музичну відеороботу на пісню «УТОНУ», яка до дати прем’єри встигла зібрати більше мільйона переглядів в tiktok, сотні відео від користувачів із звуком треку, тисячі коментарів… Для того, щоб передати всю палітру почуттів і не втратити щирості в пісні, Mountain Breeze залучили цілий струнний оркестр і записали живий рояль! А сам трек був написаний в батьківському домі на старому фортепіано, на якому Олександр вчився грати в дитинстві і створював свої перші рядки і мелодії.

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