Дженніфер Лопес підписала контракт з Netflix

Селебріті залучить до кіноматографу ще більше жінок

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес підписала багаторічний контракт зі стрімінговим сервісом Netflix. Її продюсерська телекомпанія Nuyorican Productions погодилася створювати фільми, зокрема й за оригінальними сценаріями, для популярної платформи. Про це пише Variety.

Разом з Лопес співпрацювати з Netflix будуть співзасновник Nuyorican Бенні Медіна і президент компанії Елейн Голдсміт-Томас. Джей Ло збирається залучити до створення фільмів ще більше представниць жіночої статі – акторок, сценаристок та кінематографісток.

Netflix дуже раді партнерству з продюсерською телекомпанією артистки. Глава відділу глобальних фільмів Netflix Скотт Стубер сказав: «Протягом усіх аспектів своєї кар’єри Дженніфер Лопес відігравала важливу роль в сфері розваг. Співпрацюючи з нею і Nuyorican, ми знаємо, що вона продовжить приносити вражаючі історії, радість і натхнення публіці по всьому світу».

Також нещодавно стало відомо, що Джей Ло стане зіркою двох нових проектів стрімінгового сервісу. Вона зіграє вбивцю в бойовику «Мати» режисера Нікі Каро і спеціального агента ФБР Ніну Герреро в кримінальному трилері «Шифр», заснованому на однойменному романі Ізабель Охеда Мальдонадо. Зйомки «Матері» повинні початися вже цієї осені, а вихід фільму запланований на кінець 2022 року.

Фото: Getty Images

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