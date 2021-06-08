Справжня хардворкерка: Дженніфер Лопес підписала контракт з Netflix
Селебріті залучить до кіноматографу ще більше жінок
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес підписала багаторічний контракт зі стрімінговим сервісом Netflix. Її продюсерська телекомпанія Nuyorican Productions погодилася створювати фільми, зокрема й за оригінальними сценаріями, для популярної платформи. Про це пише Variety.
Разом з Лопес співпрацювати з Netflix будуть співзасновник Nuyorican Бенні Медіна і президент компанії Елейн Голдсміт-Томас. Джей Ло збирається залучити до створення фільмів ще більше представниць жіночої статі – акторок, сценаристок та кінематографісток.
Netflix дуже раді партнерству з продюсерською телекомпанією артистки. Глава відділу глобальних фільмів Netflix Скотт Стубер сказав: «Протягом усіх аспектів своєї кар’єри Дженніфер Лопес відігравала важливу роль в сфері розваг. Співпрацюючи з нею і Nuyorican, ми знаємо, що вона продовжить приносити вражаючі історії, радість і натхнення публіці по всьому світу».
Також нещодавно стало відомо, що Джей Ло стане зіркою двох нових проектів стрімінгового сервісу. Вона зіграє вбивцю в бойовику «Мати» режисера Нікі Каро і спеціального агента ФБР Ніну Герреро в кримінальному трилері «Шифр», заснованому на однойменному романі Ізабель Охеда Мальдонадо. Зйомки «Матері» повинні початися вже цієї осені, а вихід фільму запланований на кінець 2022 року.
Фото: Getty Images
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