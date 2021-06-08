Без різких рухів: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures представила трейлер кримінальної драми «Без різких рухів» Стівена Содерберга, який зняв франшизу «Друзів Оушена».

«Без різких рухів»: дивитися трейлер онлайн

Дія сюжету розгортається в Детройті 1955 року, коли хтось невідомий наймає банду дрібних злочинців. Їхнє завдання – простежити за родиною людини, яка хоче вкрасти важливі документи. Але все йде не за планом і проста робота провалюється. Через це хлопці вирішують дізнатися, хто їх найняв і що взагалі відбувається.

У фільмі знялися Дон Чідл, Бенісіо Дель Торо, Девід Харбор, Брендан Фрейзер, Джон Хемм, Кіран Калкін, Емі Саймец і Джулія Фокс.

Прем’єра фільму «Без різких рухів» запланована на 1 липня 2021 року на HBO Max.

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