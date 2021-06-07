«Один в каное» презентували довгоочікуваний альбом: Слухаємо!

Це сталося! В мережі з’явився другий альбом популярного українського гурту, на який фани чекали 5 років

«Дякуємо усім, хто чекав разом з нами!», – звернувся гурт до шанувальників на офіційній сторінці в Instagram.

В новому релізі – 12 треків. Порівняно з першим альбомом «Один в каное» – цей вдвічі менший, зате в другому більше експериментальних рішень. Послухайте самі та зрозумієте, що ми маємо на увазі!

А також сьогодні, 7 червня, стартував масштабний тур гурту містами України. Протягом червня «Один в каное» планують зіграти 19 концертів, тож не пропустіть виступ у своєму місті!

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