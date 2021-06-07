EROMIN презентував новий кліп: Як це було

Днями молодий український виконавець, відомий своїми треками «Наш час», «Мої крила» і «Ярко» представив нову відеороботу у колі музичної спільноти, шанувальників і друзів

Місцем презентації кліпу став арт-простір STAGE KIYV в центрі столиці, команда якого доклала максимум зусиль, щоб створити святкову атмосферу:

– Це невимовне щастя, коли ми перечекали все це, вижили в цей карантин. Зберегли наш заклад. Зберегли наш персонал, і сьогодні відкрили свої двері для перших гостей. Бачити їх посмішки – безцінно, – поділився Дмитро Лебенков, власник STAGE KIYV.

На презентації кліпу зібралися десятки людей, фанів виконавця і представників шоубізу:

– Дійсно, це робота, гідна поваги! На гідному рівні. Нам дуже сподобався новий кліп EROMIN, – прокоментували нову роботу поп-виконавця гості заходу.

– Я так довго чекав на цю презентацію! Звичайно, це був такий довгоочікуваний потік повітря! – ділиться враженнями EROMIN. – Було неймовірно круто, тому що ми виступали з моєю подругою! Ми показали людям, як треба відкривати свої почуття, як треба бути собою просто і жити ось в цьому моменті, насолоджуватися.

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