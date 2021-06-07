BAFTA TV 2021: список переможців британської кінопремії

В ніч на 7 червня, у Лондоні, відбулась церемонія нагородження британським “Оскаром” – BAFTA TV – премією Британської академії кіно і телевізійних мистецтв. Цікаво дізнатись хто ж отримав омріяні нагороди? Тоді читай наш матеріал

Список переможців BAFTA 2021

Найкращий мінісеріал – «Я можу знищити тебе» (Мікаела Коел)

Найкращий драматичний серіал – «Врятуй мене» (Ленні Джеймс)

Міжнародний проєкт – «Ласкаво просимо до Чечні» (Девід Франс)

Найкращий комедійний серіал – «У дев’ятому номері» (Ріс Шерсміт і Стів Пембертон)

Найкраща акторка – Мікаела Коел («Я можу тебе знищити»)

Найкращий актор – Пол Мескал («Нормальні люди»)

Найкраща акторка другого плану – Рекі Айола («Ентоні»)

Найкращий актор другого плану – Малакі Кірбі («Мала сокира»)

Найкращий телефільм – «Сидячи в лімбі» (Стелла Корраді)

Фото – @bafta

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