BAFTA TV 2021: список переможців британської кінопремії
В ніч на 7 червня, у Лондоні, відбулась церемонія нагородження британським “Оскаром” – BAFTA TV – премією Британської академії кіно і телевізійних мистецтв. Цікаво дізнатись хто ж отримав омріяні нагороди? Тоді читай наш матеріал
Список переможців BAFTA 2021
Найкращий мінісеріал – «Я можу знищити тебе» (Мікаела Коел)
Найкращий драматичний серіал – «Врятуй мене» (Ленні Джеймс)
Міжнародний проєкт – «Ласкаво просимо до Чечні» (Девід Франс)
Найкращий комедійний серіал – «У дев’ятому номері» (Ріс Шерсміт і Стів Пембертон)
Найкраща акторка – Мікаела Коел («Я можу тебе знищити»)
Найкращий актор – Пол Мескал («Нормальні люди»)
Найкраща акторка другого плану – Рекі Айола («Ентоні»)
Найкращий актор другого плану – Малакі Кірбі («Мала сокира»)
Найкращий телефільм – «Сидячи в лімбі» (Стелла Корраді)
Фото – @bafta
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