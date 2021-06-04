Фільм Закляття: прем'єра 3-ої частини та інтерв'ю з Вірою Фармігою

Понад п’ять років минуло відтоді, як на великі екрани вийшла друга частина франшизи «Закляття». Весь цей час шанувальники фільму жахів пильно стежили за новинами, вчитувались у кожне інтерв’ю акторів і знімальної групи з надією вивідати дату виходу або найменші подробиці про нову історію. 3 червня болісне очікування кіноманів добігло кінця: третя частина містичної франшизи нарешті побачила світ!

Нова історія отримала назву «Закляття: За велінням диявола». Фільм розповість страшну історію терору, вбивств і невідомого зла, яка шокувала навіть досвідчених дослідників паранормальних сил Еда і Лоррейн Воррен (прототипи цих героїв досліджують потойбічні сили і в реальному житті). В основу сюжету лягла одна з найбільш сенсаційних справ у їхній практиці, і починається вона з боротьби за душу маленького хлопчика. Однак цього разу робота подружжя Воррен не обмежується порятунком дитини. Ця справа заводить Еда і Лоррейн далі, ніж будь-коли в їхній практиці. Вони виявляються втягнутими в перший в історії США судовий розгляд, коли підозрюваний у вбивстві причиною скоєння злочину називає свою одержимість демонами.

«Любов – недостатньо велике слово»: Ексклюзивне інтерв’ю з Дакотою Джонсон і Джейсоном Сігелом



«Закляття: За велінням диявола» кардинально відрізняється від перших двох частин франшизи. Так чого ж варто чекати від нового містичного фільму жахів? Щоб відповісти на це запитання, Новий канал спільно з дистриб’ютором Kinomania підготував ексклюзивне інтерв’ю з виконавицею головної ролі Вірою Фармігою.

– У третій частині фільму «Закляття» режисер Джеймс Ван передав кермо влади основною франшизою Майклу Чавесу. Як ви відреагували на його рішення?

– Джеймс вже відмовлявся від режисури «Закляття 2». Ми з Патріком [Патрік Вілсон, роль Еда Воррена] вмовляли його, поки він не здався. Коли почула, що він може відмовитися від роботи над цією частиною, подумала: «Знову буду його вмовляти, і це спрацює». Я намагалася його переконати, відправляла йому сценарії…

Чесно кажучи, не думала, що Джеймс Ван колись передасть кермо влади іншому. Була впевнена, що він зрежисує третій фільм. Коли ж стало зрозуміло, що наше «цькування» цього разу не спрацює, ми замислилися, чи зможе Джеймс знайти когось, хто б відповідав його баченню і найбільше в світі хотів стати режисером фільму. Я знала, що Джеймс все одно братиме участь у створенні історії як продюсер. Знала, що відбитки його пальців будуть всюди. І коли ми з Патріком вперше зустріли Майкла Чавеса, зрозуміли, чому режисуру довірили йому. Ми цілковито підтримали рішення команди!

– Ви сказали, що Чавес – найбільш підходящий режисер для роботи над продовженням «Закляття». Чому?

– Майкл любить франшизу. Коли він вперше заговорив про сюжет «Закляття: За велінням диявола» і про подорожі наших персонажів, це було схоже на релігійне завзяття. Коли ми слухали, як Чавес каже про Еда і Лоррейн, їхні місії та кохання, ми буквально відчували його божественне натхнення. Він підійшов до третьої частини, як до історії кохання. Мені здається, це дуже правильне рішення. Для мене франшиза «Закляття» – не стільки про привидів, скільки про глибокі почуття. Саме тому, поспілкувавшись з Майклом, я зрозуміла, що наші герої і фільм у цілому – в надійних руках.

І, звісно ж, енергія і ентузіазм, радість і завзяття Майкла Чавеса були настільки відчутні, що передавалися всім нам. Він був упевнений. Він був готовий взятися за роботу. І це читалося в його словах і діях. Думаю, саме відданість і фанатизм забезпечили йому місце режисера третьої частини «Закляття». Пристрасть завжди перемагає, чи не так? Пристрасні люди готові буквально на все, і це відрізняє їх від інших. І саме в Чавеса пристрасті було в достатку. Завдяки цьому він залишив конкурентів далеко позаду.

Прем’єра фільму «Мисливець на монстрів»: Інтерв’ю з чоловіком Міли Йовович, режисером Полом Вільямом Андерсоном. Ексклюзив!

– Що ви можете розповісти про справу, яка лягла в основу фільму «Закляття: За велінням диявола», і чому обрали саме цю історію?

– Суд над Арне Джонсоном був одним з найбільш сенсаційних для Еда і Лоррейн. Вперше в історії Сполучених Штатів Америки підозрюваний у вбивстві заявив про одержимість демонами в якості захисту. Цей конкретний випадок дав продюсерам можливість відвести історію від зосередження на будинку з привидами. Щоразу, коли виходить нова частина «Закляття», нам потрібно підвищувати ставки страху та віри. І ми зробили це!

Крім того, фанати обожнюють Еда і Лоррейн, і унікальність цього детективного формату полягає в тому, що він дає аудиторії можливість провести більше часу наодинці з ними, побачити весь процес їхньої роботи як демонологів. Це хороший варіант продовження перших двох фільмів, він точно зачепить глядачів. Адже Ед і Лоррейн займаються вигнанням духів. І це все, чим вони займаються. У «Заклятті» боротьба зі злом обмежувалося чотирма стінами невеликого будинку. У «Заклятті 2» ми купили Еду і Лоррейн квиток на літак і відправили їх до Англії. Але знову ж таки, їхня робота була сконцентрована на одному будинку. У «Заклятті: За велінням диявола» наші герої залишили межі будинку з привидами й вирушили у «вільне плавання» світом.

– Франшиза «Закляття» відома атмосферою страху і жаху. Які моторошні моменти довелося пережити Лоррейн у третій частині?

– Цього разу Ед і Лоррейн опиняються у найстрашніших місцях. Вони змушені залишити свій будинок, щоб спробувати розірвати темні зв’язки з потойбічним. Пошук походження всього зла стає гонитвою за недосяжним. Зрештою дар Лоррейн піддається серйозному випробуванню. Їй доведеться зіткнутися із, здавалося б, непереможним суперником. Він хоче знищити Лоррейн і оголошує їй духовну війну. Темні духи, закликані запеклим ворогом моєї героїні, намагаються вбити її і всю її сім’ю.

У третій частині дар Лоррейн посилюється. Вона може не лише бачити потойбічні сили і зазирати в майбутнє, а й володіє ретро-знанням (бачення минулого). Їй доведеться розплутати вузли минулого і вирушити у глибини своєї свідомості, щоб зрозуміти, який виток має її сила – божественний чи демонічний. Все це стає для Лоррейн болісним випробуванням.

– Ви з Патріком Вілсоном уже дев’ять років разом працюєте над створенням франшизи «Закляття». Як думаєте, ваша дружба вплинула на екранні стосунки Еда і Лоррейн?

– Що ж, чудово ставати старшою разом із фальшивим чоловіком (сміється). Насправді, коли йдеться про таку інтенсивну і тісну співпрацю з партнером протягом тривалого часу, просто неможливо залишатися байдужими одне до одного. Не хочу здатися банальною, але моя любов до старого доброго Патріка Вілсона продовжує посилюватися. Ми дуже хороші друзі, поважаємо одне одного, цінуємо. Цей хлопець змушує мене сміятися завжди і всюди! Патрік знає мої найпотаємніші секрети, він в курсі всього, що відбувається у моєму житті. Ми обожнюємо одне одного й обожнюємо сім’ї одне одного. В нас багато спільного. Ця глибока дружба – дар від Бога.

– Незадовго до початку зйомок «Закляття: За велінням диявола» реальна Лоррейн Воррен померла. Чи вплинуло це на ваш підхід до персонажа? Чи змінили ви щось, щоб вшанувати її пам’ять?

– У мене були особливі стосунки з Лоррейн, і у Патріка теж. І я продовжую відчувати її присутність і добродушність. Вона завжди шукала істину, завжди була життєрадісною, ніжною, співчутливою. Служіння іншим мало для неї велике значення. У кожному слові, яке вона говорила мені, в кожній її дії читалася її відданість Богові. Час, проведений з Лоррейн, завжди наповнював мене спокоєм. Я захоплювалася її непереборним прагненням наблизитися до Святого Духа й безкорисливо допомагати іншим. Лоррейн завжди говорила, що немає рецепту, який допоможе в боротьбі з атаками духів. Єдине, що можна зробити, – покластися на Святого Духа, який вас спрямує. Це вона і робила. Коли ворог наносив удар, вона завжди спиралася на свою віру і Бога. Вона твердо слідувала мудрості Святого Письма. Її душа була дуже яскравою, вона ніби світилася зсередини. Незалежно від того, яку травму вона отримала, які темряву і зло пропустила через себе, завжди була сповнена радості і подяки. Лоррейн на власному прикладі показала, що Бог є любов. Повага до її пам’яті означає визнання її дару, того, як вона прожила своє життя, і привнесення цих якостей у характер моєї героїні.

– На знімальному майданчику «Закляття» є традиція розпочинати роботу з молитви. Чи правда, що цього разу благословення для всіх просив справжній екзорцист?

– Я вірю в силу молитви й медитації. Мені здається, що молитва допомагає нам зосередитися на благополуччі інших. Вона дає нам надію і безпеку. Так, у нас справді є цей ритуал на зйомках фільмів «Закляття». З його допомогою ми освячуємо простір, в якому працюємо, і благословляємо. Ми хочемо, щоб нашу роботу супроводжували Боже світло та любов. Лоррейн незліченну кількість разів говорила мені: «Віддаючи належне темним сутностям, ви тим самим підтверджуєте їх існування, тож давайте віддамо належне всьому доброму, святому та чистому». Мені подобається розпочинати роботу з того, що вся команда збирається разом і просить благословення. Цей ритуал об’єднує і захищає нас.

– Розкажіть про ситуацію, коли після молитви на майданчику на сторінках вашого сценарію з’явилася кров. Як ви думаєте, чи допоміг ваш ритуал заспокоїти незрозумілу активність на майданчику?

– Так, було таке… Відразу після першої молитви на моєму сценарії з’явилися сліди крові. Не знаю, звідки вони взялися, як вони туди потрапили. Не люблю про це говорити. Лоррейн сказала, що, віддаючи належне темним сутностям, ви визнаєте їх, а визнання – це свого роду запрошення. Закон тяжіння в дії: все, на чому ви зосереджуєтесь, розширюється і тягнеться до вас. І починаючи читати про містицизм, я завжди відчуваю крижаний жах, адже таким чином відчиняю двері всьому потойбічному.

Коли я почала вивчати персонажа Лоррейн Воррен під час роботи над першою частиною «Закляття», близько місяця або двох не могла оговтатися від нав’язливого відчуття страху. І що більше я заглиблювалася у диявольський містицизм, то гірше мені ставало морально. Я прокидалася посеред ночі і краєм ока помічала, що поруч щось відбувається, іноді чула звуки. Це було нестерпно. Мені довелося докласти чимало часу і сил, щоб навчитися ставити бар’єр і захищати свою психіку.

– Які почуття матимуть глядачі, коли побачать фільм «Закляття: За велінням диявола»?

– Сподіваюся, вони відчують старий добрий жах (сміється). Насправді, думаю, у глядачів волосся стане дибки й виступить холодний піт. Те, що вони побачать, налякає до смерті. Водночас я дуже сподіваюся, і це особливо важливо для мене, що аудиторія зрозуміє послання, яке ми з Патріком хочемо донести. Любов завжди перемагає зло. Любов завжди гарчить голосніше за будь-яких демонів. Там, де велика любов, завжди відбуваються великі дива. Любов – наша найпотужніша зброя. Не існує перешкод, з якими не може впоратися любов.

Читай також:

Фільми 2021: прем’єри, на які ми чекаємо

СЕРІАЛИ 2021: новинки, які варто подивитися