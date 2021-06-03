Співачка TAYANNA випустила власні дитячі казки

До Міжнародного дня захисту дітей TAYANNA опублікувала на своєму YouTube-каналі колискову та чотири казки в аудіо-форматі, які сама ж і написала.

Співачка розповідає, що ідея створення такого проекту виникла у неї кілька років тому, після відвідування дитячого будинку. Побачивши сум в очах дітей, що ростуть без батьків, вона відчула, що має зробити для них щось особливе. Ідея визріла у формат аудіо-казок, які мали б створювати ефект присутності рідної людини.

– Я вирішила записати казки у аудіо, щоб дітки перед сном могли їх слухати і думати, ніби це мама їм читає, а потім співає колискову. Це важлива традиція із минулого, яка робить дитячу психіку більш захищеною, а самих дітей — впевненішими в собі. Мені, до речі, мама та бабуся постійно співали перед сном, тому я вирішила створити родинну колискову і поділитись нею з усіма, – поділилась TAYANNA.

До релізу TAYANNA розповідала ці казки своєму синові Данієлю — він був їхнім першим слухачем. Власне, всі ідеї для казок та колискових народились, коли Даніель засинав в обіймах мами, а вона уявляла, яку життєву мудрість хотіла б передати йому так, щоб він зрозумів і йому було цікаво слухати. Казки вийшли універсальними: їх можуть слухати як немовлята, так і діти до 8 років, бо в кожній є певна мораль та цікаві, прості образи (лісові істоти, павучки, природні явища).

У процесі запису також брала участь співачка та актриса Марта Адамчук. На YouTube-каналі TAYANNA опубліковано чотири казки («Хмаринки», «Лісові герої», «Світло», «Біла історія») та одна колискова.

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