МАХА презентують новий сингл Любит не любит

Гурт МАХА продовжує свої експерименти, презентуючи новий сингл «Любит не любит» з кардинально іншим звучанням та підходом до створення треків

Кожен з нас хоча б раз в житті ставив собі питання: «Кохає чи не кохає»? Сингл «Любит не любит» саме про ці переживання і коливання, але при цьому він просякнутий легкістю та літнім вайбом. Кліп розповідає історію бороданя, який вирішив завдяки музиці піти від своїх внутрішніх переживань, котрі рано чи пізно закривають душу кожного з нас. «Любит не любит» – легка та світла пісня, прослуховування якої здатне розтопити закам’яніле серце бороданя та відновити відчуття щастя.

– Стосунки людей, немов канат, який під високим тиском може розірватися. Цей канат почуттів має властивість рватися та завдавати душевних ран. Під дією зовнішніх подразників канат перетворюється на тонку нитку, яка змушує нас сумніватися у відданості близької людини. І чим більше ми про це думаємо, тим більше наш канат стає ниткою, яка скоріше за все розірветься. Не потрібно кохати зовнішнім світом, потрібно слухати серцем та кохати душею, – коментує фронтвумен гурту, Марина Остапенко.

Під час роботи над новим матеріалом, саундпродюсер гурту Микола Остапенко створює мелодію, яка надиктовує ключову фразу: «Любит не любит». Попри те, що аранжування кардинально відрізнялося від стилістичної атмосфери гурту, учасники переосмислюють своє не бажання приймати пісню та розпочинають повноцінну роботу над синглом. Створена мелодія дає гурту новий вектор для експериментів – залучення до співавторства тексту сонграйтерку Анну Бастон, відому своєю співпрацею з Максом Барських та Єгором Крідом.

Нагадаємо, в травні гурт МАХА ексклюзивно презентує на стрімінговій платформі Spotify перших англомовний сингл «Paradise», тим самим отримавши позитивний відгук та підтримку закордонних кураторів музичних плейлистів.

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