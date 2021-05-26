Тіна Кароль схвилювала пікантним фото без бюстгальтера

Зірка привернула увагу підписників до своєї нової колаборації

Українська співачка Тіна Кароль любить радувати своїх шанувальників чуттєвими знімками, на яких позує у шовкових сукнях або речах із тонкої тканини. Цього разу знаменитість опублікувала пікантний знімок, на якому постала на ліжку серед шовкових подушок без бюстгальтера.

Таким чином Тіна Кароль вирішила привернути увагу до своєї нової колаборації з брендом постільної білизни.

«Чтобы оставаться красивыми и лучезарными в сумасшедшем ритме, важно наполнять свою жизнь полезными привычками. И начинаются они со здорового сна. Бамбуковое постельное белье дарит ощущение легкости и прохлады в жаркие дни, а шёлковые наволочки заботятся о коже лица, не оставляя заломов после сна, и о здоровье ваших волос. Проявляй заботу к себе и к своему телу вместе с Tina Karol and Home Me», – підписала пост співачка.

Просто подивіться на цей знімок! Просто не відвести очей!

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