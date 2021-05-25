Раміна Есхакзай – про роман із Філіпом Коляденком

Зірки намагалися побудувати стосунки у студентські роки

Відома інтерв’юерка Раміна Есхакзай зізналася, що колись зустрічалася з учасником гурту KADNAY Філіпом Коляденком. Про це дівчина розповіла в інтерв’ю Маші Єфросініній у проекті «Екзамен».

Як виявилося, свої стосунки з Філіпом Коляденком Раміна ніколи не приховувала, але дехто міг про них не знати чи забути. Їхній роман розгортався ще у студентські роки і тривав усього рік. Пара познайомилася онлайн, коли їм було по 19 та 18 років. Спочатку Раміній Філ не сподобався, але при зустрічі наживо почуття таки з’явилися. Ініціатором розриву став Коляденко.

«Протягом року я часто робила істерики Філіпу, мовляв, усе – розходимося. Якось він не витримав і сам мені це сказав. Ми вирішили зробити паузу. Через рік Філіп мене сповістив, що в нього є інші стосунки. Хоча я в це не вірю. Мабуть, він хотів, аби я не так переймалася нашим розривом», – поділилася зірка.

Також Раміна зізналася, що Філ став її першим чоловіком. Нагадаємо, що зараз Раміна Есхакзай готується до весілля з адвокатом Євгеном Проніним.

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