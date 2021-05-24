Хто така ULIANA ROYCE (Уляна Ройс): 10 фактів про співачку

ULIANA ROYCE яскраво заявила про себе в українському шоубізі. Її останній кліп «Мої правила» за місяць набрав більше 8 мільйонів переглядів в Youtube. У Instagram вона зібрала понад 354 k підписників, а за її TikTok стежать 117 k людей. Зараз Уляні 19 років, а вона вже встигла так багато. Хто ця дівчина? Чим вона живе? Читайте 10 цікавих фактів про ULIANA ROYCE прямо зараз.

Коротка біо:

Справжнє ім’я ULIANA ROYCE Уляна Лисенко. Вона народилася 21 квітня 2002 року в Маріуполі. З 6 років почала професійно займатися танцями, а з 10 років вокалом. У 2014 році закінчила художню школу в рідному місті. Зараз навчається на спеціальності Міжнародна економіка в Київському університеті ім. Т. Шевченка. Вивчає японську, корейську та англійську мови.

10 фактів про ULIANA ROYCE

1.Освоює стародавнє бойове мистецтво тамешігірі

Співачка часто з’являється на публіці з катаної, але мало хто знає, що це не просто красивий аксесуар. Вже протягом року артистка займається тамешігірі (бойове мистецтво, що практикує тестову рубку – випробування японських мечів). Після зйомок кліпу на пісню «SAYOUNARA», де Уляна виконувала трюки зі справжньою катаною, співачка поставила собі за мету навчитися управляти цим стародавнім японським видом холодної зброї. Артистка планує отримати дозвіл на зберігання холодної зброї та придбати власну катану.

2.Пише музику ночами

Протягом півроку практично щоночі Уляна проводить час в музичній студії, де разом зі своїм саунд-продюсером вчиться писати музику. Тільки вночі їй вдається викроїти час на творчість. Завдяки цій завзятості, незабаром Уляна випустить новий альбом.

3.Ніколи не міняла зачіску

Уляна дбайливо ставиться до волосся і дуже рідко його стриже. Тільки в 16 років співачка вперше підрівняла кінчики. Артистка зізнається, що іноді на зйомках доводиться відрізати 2-3 см, але вище попереку стригти волосся вона не дасть.

4.Максимально себе завантажує

Уляна поєднує навчання в університеті, кар’єру співачки і ведучої на музичному каналі, блогерство, уроки вокалу і танців, тамешігірі, вивчення японської та корейської мов, а також безліч інших занять.

5. Кліп «Мої правила» заблокували в YouTube за «сексуальність і рекламу товарів для підвищення сексуальної активності»

Роботу співачки – «Мої правила», YouTube заблокував за сексуальний контент. Хоча в кліпі була відсутня провокація, пов’язана з сексуальністю. На щастя, через тиждень наполегливої ​​роботи Уляниної команди кліп прибрали з блокування. На сьогоднішній день роботу подивилися понад 8 млн разів.

6. Обожнює екстрим

Уляна вміє кататися на роликах, ковзанах, моноколесі, лижах, героборді, велосипеді, гідроциклі та автомобілі. Пробувала стрибки з висоти, польоти на параплані і повітряній кулі, занурювалася під воду і купалася серед скатів.

7. Встановила рекорд в TikTok

Ролик Уляни в TikTok, який був знятий на зйомках кліпу «Мої правила» набрав 10 млн переглядів менше ніж за місяць, що стало рекордом серед українського шоу-бізнесу.

8. Отримала верифікацію в більшості соцмереж

За тиждень артистка отримала верифікацію в Facebook, Instagram, YouTube і Telegram. Залишилося отримати лише заповітну «галочку» в TikTok, що вже не за горами.

9. Не вживає алкоголь і не курить

Юна співачка намагається вести здоровий спосіб життя. Винятків вона не робить. Навіть якщо в компанії свято і присутній алкоголь, Уляна веселиться з усіма, але тримаючи в руках стакан соку.

10. Знімалася для кліпу 27 годин поспіль

Уляна дуже працьовита і витривала. Цей факт підтверджують безперервні 27-годинні зйомки кліпу на пісню «Мої Правила». Більше доби артистка перебувала на майданчику, працюючи над матеріалом.

Цікаво спостерігати, як розвивається ULIANA ROYCE, як експериментує з музикою, образами і візуальним рядом. Чекаємо новий альбом, над яким ночами трудиться співачка.

Фото – Денис Маноха

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