Оля Цибульська представила кліп з архівними кадрами, які приховувала всю кар’єру

Головна Киця країни випустила відеороботу на пісню «Я не плачу», де вперше показала архівні фото та відео свого справжнього шляху в шоу-бізнесі



Ми надто часто відчуваємо страх перед майбутнім лише тому, що забуваємо, скільки всього ми вже пройшли в минулому. Нова пісня Олі Цибульської «Я не плачу» – це діалог сьогоднішньої, вільної і впевненої Олі з 20-ти річною версією себе, яка остерігається великого і страшного світу, але відчайдушно вірить у свою мрію.

Відеокліп на пісню «Я не плачу» наполовину складається з унікальних архівних кадрів початку кар’єри Цибульської. Деякі з них увійшли в історію українського шоу-бізнесу – перемога на «Фабриці Зірок», перші концертні тури і хіти, а ось інші, надто емоційні і особисті – шанувальники побачать вперше.

Напередодні свого 15-річчя на сцені Оля покаже, через що насправді пройшла та юна і провінційна дівчинка, щоби стати улюбленицею цілої країни.

5 відвертих зізнань Олі Цибульської про кліп «Я не плачу»:

– Я плакала, коли вперше дивилась ті архівні відео. Ми відцифровували їх зі старих касет кілька годин. Зрозуміла, що бігла довго вперед, не озираючись. Здавалось, що зроблено «недостатньо». А в архівах побачила себе дитиною і згадала скільки пудів солі їла ложкою, переконуючи себе, що то трюфеля (сміється).

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– В кліпі я зняла композитора, який написав музику до пісні «Я не плачу» – Сашу Лєонова. Це наша перша спільна робота, хоча разом ми об’їздили всю Україну – Саша гітарист в моїй команді. Саунд-продюсер пісні – Антон Крайнов. Він створив найгучніші хіти для багатьох українських артистів – NK, Dorofeeva, Время и Стекло. Прийшла пора показувати не тільки артистів, але і людей, які створюють український шоу-бізнес.

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– Тема особистого життя мене дістала. Я не пущу нікого в свій дім, як би мене не провокували. В кліпі є момент, де я розбиваю фото. На ньому – розмитий чоловічий силует. Успіх жінки не вимірюється кількістю впливових чоловіків поруч. Якщо ти справді чогось варта, ти ніколи не загубиш себе.

– В кліпі є кадри з різних етапів моєї кар’єри: від виступів в місцевому Палаці Культури до сьогодні. «Фабрика Зірок», яку я виграла, – важлива сходинка в історії і я спеціально додала в відео момент з її продовження – «Фабрики. Суперфінал», який колись мене сильно поранив. На важливому ефірі, де всі члени журівиставилои мені найвищі бали, Наталя Могилевська, ніяк не аргументуючи, вліпила 5. Тоді я пішла з проекту. А сьогодні в нас реліз в один день. І, Наташо, я більше не ображаюсь! (сміється)

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– Вперше пісня «Я не плачу» прозвучала на премії YUNA, де я звернулася до артистів і слухачів зі спічем: «Всім, хто номінований, як я, сьогодні. Всім, хто лягає спати і не знає, чи прокинеться український шоубіз. Всім, хто співає, щоб жити, і живе, щоби співати. Якби вам в школі сказали, що в 2021 в топ-трендах української музики не буде української музики, ви б все одно мріяли бути артистом? Я так, бо я вірю в нас». Хочу, щоби всі зрозуміли, що історію української творять не тільки артисти. Її творимо всі ми.

Режисером кліпу виступила Роксолана Кравчук, яка вже знімала для Олі Цибульської роботи на пісні «Море» та «Киця».

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