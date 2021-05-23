Евровидение 2021: Хто переміг на Євробаченні 2021: Результати фіналу пісенного конкурсуКто победил на песенном конкурсе?

22 травня відгримів фінал «Євробачення 2021» і, нарешті, визначився переможець! Найбільша кількість балів за результатами голосування професійного журі та глядачів набрала Італія. Вітаємо переможців – рок-групу Måneskin з піснею «Zitti e buoni» («Тихі і сумирні»).

Представники Італії в результаті отримали 524 бали.

Цікаво, що на прес-конференції після фіналу «Євробачення 2021» італійські музиканти зізналися, що серед всіх конкурентів їм найбільше сподобалася пісня української групи «GO_A»!

На другому місці опинилася Франція – 499 балів. Третю позицію зайняла Швейцарія з 432 балами.

Україна зайняла почесне п’яте місце в підсумковій таблиці. Команда GO_A з піснею «Шум» отримали 364 бали. Варто відзначити, що так високо українські представники піднялися завдяки здебільшого глядацькому голосуванню! Дякуємо!

Як підсумок, «Євробачення 2022» пройде в Італії, тому вже зараз варто задуматися про свої плани на травень 2022. Дуже сподіваємося, що в новому році кордони будуть відкриті, і всі бажаючі зможуть підтримати українських представників на «Євробаченні 2022» безпосередньо на місці проведення конкурсу. Цікаво, хто буде представляти нашу країну в наступному році?