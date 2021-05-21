Хто пройшов у фінал Євробачення 2021 після другого півфіналу
У четвер 20 травня в Роттердамі пройшов другий півфінал «Євробачення-2021» і стали відомі ще 10 країн, які потрапили до гранд-фіналу
У другому півфіналі виступали представники 17 країн: Сан-Маріно, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія і Данія. З них тільки 10 потрапили до фіналу.
Список учасників, які пройшли в гранд-фінал «Євробачення-2021» з другого півфіналу
- Албанія
- Сербія
- Болгарія
- Молдова
- Португалія
- Ісландія
- Сан-Маріно
- Швейцарія
- Греція
- Фінляндія.
Нагадаємо, що після першого півфіналу у гранд-фінал «Євробачення-2021» пройшла десятка конкурсантів, і ще шість команд – з Італії, Франції, Англії, Іспанії, Німеччини та Нідерландів – які потрапили у фінал пісенного конкурсу автоматично. Таким чином 22 травня о гранд-фіналі «Євробачення» ми побачимо 26 номерів, в тому числі і виступ українського колективу «GO_A».
До слова, букмекери високо оцінюють шанси українських представників на призове місце! Після другого півфіналу «GO_A» впевнено тримаються на п’ятій позиції в загальному рейтингу.
А ось і повний список учасник і порядок їх виступів у гранд-фіналі “Євробачення”:
1. Cyprus / Elena Tsagrinou – El Diablo
2. Albania / Anxhela Peristeri – Karma
3. Israel / Eden Alene – Set Me Free
4. Belgium / Hooverphonic – The Wrong Place
5. Russia / Manizha – Russian Woman
6. Malta / Destiny – Je Me Casse
7. Portugal / The Black Mamba – Love Is On My Side
8. Serbia / Hurricane – Loco Loco
9. United Kingdom / James Newman – Embers
10. Greece / Stefania – Last Dance
11. Switzerland / Gjon’s Tears – Tout l’Univers
12. Iceland / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ – 10 Years
13. Spain / Blas Cantó – Voy A Querdarme
14. Moldova / Natalia Gordienko – SUGAR
15. Germany / Jendrik – I Don’t Feel Hate
16. Finland / Blind Channel – Dark Side
17. Bulgaria / Victoria – Growing Up is Getting Old
18. Lithuania / The Roop – Discoteque
19. Ukraine / Go_A – Shum
20. France / Barbara Pravi – Voilà
21. Azerbaijan / Efendi – Mata Hari
22. Norway / TIX – Fallen Angel
23. The Netherlands (Hosts) / Jeangu Macrooy – Birth of a New Age
24. Italy / Måneskin – Zitti E Buoni
25. Sweden / Tusse – Voices
26. San Marino / Senhit – Adrenalina