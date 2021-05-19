Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

Євробачення 2021: Хто пройшов в гранд-фінал конкурсу
18 травня відбувся перший півфінал «Євробачення-2021», яке в цьому році проходить в Роттердамі. Серед учасників свою пісню «Шум» представила і українська група GO_A.
У першому півфіналі 18 травня виступили 16 країн: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.
З цієї шістнадцятки в фінал пройшли 10:
- Норвегія
- Ізраїль
- Росія
- Азербайджан
- Мальта
- Литва
- Кіпр
- Швеція
- Бельгія
- Україна
Коли в прямому ефірі ведучі «Євробачення-2021» називали список країн, які проходять у фінал, українцям здорово полоскотали нерви: GO_A стали останніми, десятими учасниками в списку! Нагадаємо, що точно такий самий нервовий момент був і в 2018 році з MELOVIN.
Цікаво, що після першого півфіналу букмекери поставили Україну на 5 місце в рейтингу.
Після жеребкування, яке відбулося 19 травня, стало відомо, що українські представники виступатимуть у другій половині фіналу, який відбудеться 22 травня, в суботу.
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З нетерпінням чекаємо на другий півфінал «Євробачення-2021» 20 травня, з якого у фінал вийдуть ще 10 країн.
Хто виступає у другому півфіналі «Євробачення-2021»:
- Сан-Марино
- Греція
- Естонія
- Чехія
- Австрія
- Польща
- Молдова
- Ісландія
- Сербія
- Грузія
- Албанія
- Португалія Болгарія
- Фінляндія
- Латвія
- Швейцарія
- Данія
Нагадаємо, що Німеччина, Італія, Великобританія, Іспанія, Франція і переможець 2019 року – Нідерланди автоматично потрапляють відразу в гранд-фінал.
Фото: @go_a_band