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Євробачення 2021: Хто пройшов в гранд-фінал конкурсу

Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

18 травня відбувся перший півфінал «Євробачення-2021», яке в цьому році проходить в Роттердамі. Серед учасників свою пісню «Шум» представила і українська група GO_A.

У першому півфіналі 18 травня виступили 16 країн: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

З цієї шістнадцятки в фінал пройшли 10:

  1. Норвегія
  2. Ізраїль
  3. Росія
  4. Азербайджан
  5. Мальта
  6. Литва
  7. Кіпр
  8. Швеція
  9. Бельгія
  10. Україна

Коли в прямому ефірі ведучі «Євробачення-2021» називали список країн, які проходять у фінал, українцям здорово полоскотали нерви: GO_A стали останніми, десятими учасниками в списку! Нагадаємо, що точно такий самий нервовий момент був і в 2018 році з MELOVIN.

Евровидение 2021

Цікаво, що після першого півфіналу букмекери поставили Україну на 5 місце в рейтингу.

Після жеребкування, яке відбулося 19 травня, стало відомо, що українські представники виступатимуть у другій половині фіналу, який відбудеться 22 травня, в суботу.

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З нетерпінням чекаємо на другий півфінал «Євробачення-2021» 20 травня, з якого у фінал вийдуть ще 10 країн.

Хто виступає у другому півфіналі «Євробачення-2021»:

  1. Сан-Марино
  2. Греція
  3. Естонія
  4. Чехія
  5. Австрія
  6. Польща
  7. Молдова
  8. Ісландія
  9. Сербія
  10. Грузія
  11. Албанія
  12. Португалія Болгарія
  13. Фінляндія
  14. Латвія
  15. Швейцарія
  16. Данія

Нагадаємо, що Німеччина, Італія, Великобританія, Іспанія, Франція і переможець 2019 року – Нідерланди автоматично потрапляють відразу в гранд-фінал.

Фото: @go_a_band

 

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