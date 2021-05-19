Хто пройшов у фінал Євробачення 2021

18 травня відбувся перший півфінал «Євробачення-2021», яке в цьому році проходить в Роттердамі. Серед учасників свою пісню «Шум» представила і українська група GO_A.

У першому півфіналі 18 травня виступили 16 країн: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

З цієї шістнадцятки в фінал пройшли 10:

Норвегія Ізраїль Росія Азербайджан Мальта Литва Кіпр Швеція Бельгія Україна

Коли в прямому ефірі ведучі «Євробачення-2021» називали список країн, які проходять у фінал, українцям здорово полоскотали нерви: GO_A стали останніми, десятими учасниками в списку! Нагадаємо, що точно такий самий нервовий момент був і в 2018 році з MELOVIN.

Цікаво, що після першого півфіналу букмекери поставили Україну на 5 місце в рейтингу.

Після жеребкування, яке відбулося 19 травня, стало відомо, що українські представники виступатимуть у другій половині фіналу, який відбудеться 22 травня, в суботу.



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З нетерпінням чекаємо на другий півфінал «Євробачення-2021» 20 травня, з якого у фінал вийдуть ще 10 країн.

Хто виступає у другому півфіналі «Євробачення-2021»:

Сан-Марино Греція Естонія Чехія Австрія Польща Молдова Ісландія Сербія Грузія Албанія Португалія Болгарія Фінляндія Латвія Швейцарія Данія

Нагадаємо, що Німеччина, Італія, Великобританія, Іспанія, Франція і переможець 2019 року – Нідерланди автоматично потрапляють відразу в гранд-фінал.

Фото: @go_a_band