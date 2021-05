Трейлер серіалу Опри Вінфрі і принца Гаррі про психічне здоров’я

Принц Гаррі та телеведуча Опра Вінфрі представили трейлер довгоочікуваного документального серіалу про психічне здоров’я «The Me You Can`t See».

У ньому королівський нащадок та відома інтерв’юерка говорять про важливість психологічного здоров’я та те, що обов’язково варто просити про допомогу. «У всьому світі люди переживають психічний, психологічний, емоційний біль. Можливість сказати: «Це те, що трапилося зі мною», – має вирішальне значення», – говорить Опра Вінфрі.

У серіалі принц Гаррі поділиться непростими часами після смерті принцеси Діани, розповість про свої переживання і те, через що йому довелося пройти. Опра Вінфрі теж поділиться, як вийшла з важкого періоду у житті та змогла віднайти спокій. Також інтерв’ю для фільму дали Леді Гага, Гленн Клоуз, Демар Дерозал, а ще там можна буде побачити Меган Маркл та малюка Арчі.

«Я розповідаю цю історію не для власного самомилування. Я пройшла через це, і людям теж потрібна допомога», – сказала зі сльозами на очах Леді Гага.

Прем’єра серіалу «The Me You Can`t See» відбудеться на Apple TV + вже 21 травня.

