Періс Гілтон зніме реаліті про своє весілля

Знаменитість хоче показати масштаби свого свята усім

Планувати весілля – справа не з легких, але одна з приємних. Проте, часом наречені можуть настільки захопитися процесом, що все перетворюється мало не на якесь шоу. Можливо, саме тому епатажна селебріті Періс Гілтон, яка не так давно оголосила про заручини, вирішила перетворити підготовку до свого весілля на реаліті. Про це блондинка оголосила у своєму Instagram.

Реаліті-шоу про підготовку до весілля Періс Гілтон буде називатися «Paris in Love» та транслюватиметься на телеканалі PeacockTV. Усього в ефір вийде 13 серій. Яким саме етапам підготовки вони будуть присвячені, поки не розголошується. Але у фіналом шоу стане саме весілля дівчини.

Нагадаємо, в квітні 2020 року Періс вперше опублікувала фото з новим бойфрендом, бізнесменом Картером Реума. Тоді пара зустрічалася вже кілька місяців. 13 лютого 2021 року закохані заручилися.

Фото: Getty Images

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