Оксана Караванська презентує колекцію Existential Fashion Error

Нова колекція дизайнерки руйнує ілюзорні стереотипи Sustainable-фешн і провокує на персональну відповідальність у моді

20 травня в парку UNIT.City о 19:30 відбудеться фешн-подія Existential Fashion Error. Нова колекція Оксани Караванської – це непересічний соціальний проєкт на підтримку Благодійного фонду «КРАН» та його доброчинної ініціативи «Будь потужною на 300W(omen)».

Existential Fashion Error – це концепт про інтелектуальну моду, яка несе сенси. Про моду – як простий спосіб говорити про складні речі. Колекція, створена разом із текстильним дизайнером

Ксенією Уманською, випускницею London College of Fashion, піднімає гостре соціальне питання про те, як паралельно існує дві реальності. В одній – свідомо порушена цілісність тіла, де жертви моди нівечать себе, в іншій – вимушена втрата природньої симетрії внаслідок трагічних подій.

Проект створений, щоб привернути увагу можливих партнерів до важливого соціального

проєкту – придбання роботизованого комплексу для відновлення ходьби тяжко травмованих бійців GЕ-O System Evolution, вартість якого – 288 000 євро (виробник – Reha Technology, Швейцарія) i підтримати ініціативу «Будь потужною на 300W(omen)»: не купувати інвалідні візки, а ставити хворих на ноги.

Дефіле без правил від Караванської 20 травня у відкритому просторі інноваційного парку UNIT.City усе ж матиме певні правила – захід відбудеться просто неба із дотриманням карантинних вимог МОЗ, встановлених на час його проведення.

Більше новин:

Мода 2021: тренди сезону весна-літо

Літні сукні 2021: модні варіанти