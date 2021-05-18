Меган Маркл і принца Гаррі змушують відмовитися від своїх королівських титулів

Королівська родина не хоче, щоб пара іменувалася герцогами Сассекськими

Букінгемський палац вимагає від Меган Маркл та принца Гаррі відмовитися від своїх королівських титулів. Про це пише видання Daily Mail.

Представники королівської родини досить толерантно ставилися до всіх вибриків Меган та Гаррі, але нещодавнє інтерв’ю принца стало останньою краплею. У подкасті Дакса Шепарда він розкритикував принца Чарльза за те, що той приніс у його життя «генетичні біль і страждання». Мовляв, батьківські навички Чарльза відображають його власне виховання королевою Єлизаветою і принцом Філіпом.

Букінгемський палац давно обурений тим, що пара намагається жити звичайним життям, але досі користується офіційним титулом герцогів Сассекських. Навіть свою книгу Меган Маркл підписала як герцогиня Сассекська. Тому, як повідомляють інсайдери, радники Єлизавети ІІ наполягають, щоб пара відмовилося від свого титулу «герцоги Сассекські».

Фото: Getty Images

Читай також:

Скромна церемонія: Аріана Гранде таємно вийшла заміж

Натхненний донькою: Ченнінг Татум написав дитячу книжку