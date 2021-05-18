GO_A (ГОА) – Shum (Шум): клип и слова песни

Сьогодні відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення – 2021». Україну у Роттердамі представлятиме фолк-група Go_A з новою піснею SHUM («ШУМ»).

Наші виступатимуть під #15 і боротимуться за місце у фіналі із такими конкурентами:

За правилами конкурсу голосувати за представників своєї країни не можна. Проте підспівувати на всю квартиру пісню «ШУМ» ніхто не забороняє.



Go_A – SHUM: слова пісні

Весняночка, весняночка,

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Там у лісі на юзлісі

Сова в воду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує.

Заплетися, шуме, барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Прийди, прийди, весняночко

Та й не забарися

А ми вийдем на юлицю

Будем любитися

Весняночко, паняночко,

Заглянь у віконце

Заспівали співаночку

Засвітило сонце

Нумо, нумо заплетемо шума

Заплетемо гуляти підемо

Сію,сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Заплетися, шуме, заплетися

Барвіночком, шуме, застелися

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Ой у лісі на юзлісі

Сова в воду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися шуме барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Нумо, нумо наробили шума

Наробили весну розбудили

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Трансляція першого півфіналу Євробачення відбудеться 18 травня о 22:00 за київським часом. Побачити виступи участників можна на офіційних каналах Євробачення, а також в ефірі СТБ та UA:Перший.

Тримаємо за Go_A кулачки!

Фото – /suspilne.eurovision, eurovision.tv

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