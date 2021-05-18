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Емма Вотсон прокоментувала своє можливе заміжжя

Емма Вотсон прокоментувала своє можливе заміжжя

Акторка офіційно звернулася до фанатів

Зірка франшизи про Гаррі Поттера Емму Вотсон не так давно помітили з обручкою на пальці. Тоді усі ЗМІ писали про те, що зірка заручилася або вже й вийшла заміж за свого бойфренда Лео Робінтона. Тоді селебріті коментарів не давала, але зараз порушила повчання.

Вперше за довгий час Емма Вотсон звернулася до підписників на своєї сторінці у Twitter, прокоментувавши можливі зміни в особистому та професійному житті. Акторка запевнила усіх, що чутки навколо її заміжжя – це лише клікбейт, та пообіцяла інформувати шанувальників про важливі події з життя самостійно.

«Якщо у мене будуть новини – обіцяю, я поділюся ними з вами», – підкреслила Вотсон.

Фото: Getty Images

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