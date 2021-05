Емма Вотсон прокоментувала своє можливе заміжжя

Акторка офіційно звернулася до фанатів

Зірка франшизи про Гаррі Поттера Емму Вотсон не так давно помітили з обручкою на пальці. Тоді усі ЗМІ писали про те, що зірка заручилася або вже й вийшла заміж за свого бойфренда Лео Робінтона. Тоді селебріті коментарів не давала, але зараз порушила повчання.

Вперше за довгий час Емма Вотсон звернулася до підписників на своєї сторінці у Twitter, прокоментувавши можливі зміни в особистому та професійному житті. Акторка запевнила усіх, що чутки навколо її заміжжя – це лише клікбейт, та пообіцяла інформувати шанувальників про важливі події з життя самостійно.

«Якщо у мене будуть новини – обіцяю, я поділюся ними з вами», – підкреслила Вотсон.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.

— Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021