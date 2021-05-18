Селебріті офіційно оформила стосунки з бойфрендом

Американська співачка Аріана Гранде таємно вийшла заміж. Про це повідомляє видання Us Weekly.

Чоловіком Аріани Гранде став агент з нерухомості Далтон Гомес, який освідчився зірці у грудні 2020 року. Весілля пара зіграла на минулих вихідних в рідному місті артистки Монтесіто, штат Каліфорнія. На церемонію було запрошено менше 20 найближчих родичів та друзів.

Представник співачки підтвердив інформацію про весілля, зазначивши, що «пара і їх сім’ї неймовірно щасливі».

Фото: Getty Images

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