Скромна церемонія: Аріана Гранде таємно вийшла заміж
Селебріті офіційно оформила стосунки з бойфрендом
Американська співачка Аріана Гранде таємно вийшла заміж. Про це повідомляє видання Us Weekly.
Чоловіком Аріани Гранде став агент з нерухомості Далтон Гомес, який освідчився зірці у грудні 2020 року. Весілля пара зіграла на минулих вихідних в рідному місті артистки Монтесіто, штат Каліфорнія. На церемонію було запрошено менше 20 найближчих родичів та друзів.
Представник співачки підтвердив інформацію про весілля, зазначивши, що «пара і їх сім’ї неймовірно щасливі».
Фото: Getty Images
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